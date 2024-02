Ist Smartvatten die richtige Wassermanagement-Lösung für Ihr Immobilienunternehmen?

Smartvatten ist der Wassereffizienzspezialist aus Finnland. Mit unserem Wasser-Fernüberwachungsdienst für Immobilien überwachen, messen und analysieren wir den Wasserverbrauch und entdecken Leckagen in Echtzeit. Wir digitalisieren den Wasserverbrauch der Wasserzähler Ihres Immobilienportfolios und bündeln alle Informationen übersichtlich in unserem cloudbasiertem Smartvatten Hub-Portal. Immobilienbesitzer können so den Wasserverbrauch in Echtzeit verfolgen, potenzielle Leckagen sofort erkennen und so größere Schäden an Ihrer Immobilie verhindern.Die meisten Wasserzähler werden immer noch manuell oder halbautomatisch abgelesen, oft monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Dies führt zu geringerer Datenqualität und erschwert eine genaue Analyse des Wasserverbrauchs und die Ortung von Leckagen.Viele Immobilienportfolios enthalten eine Mischung aus verschiedenen Arten von Wasserzählern, sowohl analog als auch digital. Dies kann zu erheblichen Herausforderungen bei der Erfassung konsistenter und vergleichbarer Daten führen. Darüber hinaus ist der Austausch von Wasserzählern ein kompliziertes und kostspieliges Unterfangen. Mit unserer Lösung spielt es keine Rolle, welche Art von Wasserzählern Sie in Ihren Liegenschaften haben. Ob analoge, digitale oder Funkzähler. Mit Smartvatten lassen sich alle Wasserzähler online ablesen und auswerten.Um die Wassereffizienz unserer Gebäude sowie deren Auswirkungen auf Kosten und CO2-Emissionen zu verstehen, ist es entscheidend, die Daten von verschiedenen Wasserzählern einheitlich zu interpretieren. Die Vielfalt der Zähler und ihre unterschiedlichen Alarme erschweren jedoch diese Interpretation. Ein konsistenter Ansatz bei der Auswertung und Reaktion auf die Daten ist unerlässlich, um Lecks oder ungewöhnliche Verbrauchsmuster zeitnah zu erkennen und zu beheben.Branchenschätzungen zufolge können wassersparende Maßnahmen die Betriebskosten um 20-25 % senken. Smartvatten ermöglicht es Ihnen, den Wasserverbrauch präzise zu messen und Ihre Einsparungen zu maximieren, indem es Echtzeitdaten liefert und Ihnen hilft, Ihre Wassersparinitiativen zu optimieren.Durch die kontinuierliche Überwachung des Wasserverbrauchs kann Smartvatten Lecks sofort erkennen und Alarme auslösen, bevor größere Schäden auftreten. Dies gewährleistet, dass Ihre Immobilie stets in bestem Zustand ist und für Mieter zugänglich bleibt.Wasserknappheit ist weltweit ein wachsendes Problem. Smartvatten trägt dazu bei, die Umweltbelastung zu verringern, indem es den Wasserverbrauch optimiert und sicherstellt, dass Ihr Unternehmen nur die benötigte Menge an Wasser verbraucht.Indem Sie Smartvatten als Beweis für Ihre umweltfreundlichen Initiativen nutzen, können Sie potenzielle Mieter und Besucher ansprechen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Egal ob in der Hotellerie, der Logistikbranche oder in Bürogebäuden. Mit Smartvatten können Sie individuell auf die Bedürfnisse vor Ort eingehen.Durch die Automatisierung des Wasserverbrauchsmonitorings ermöglicht Smartvatten Ihren Mitarbeitern, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren und menschliche Fehler zu minimieren. Dies steigert die Effizienz und Zufriedenheit am Arbeitsplatz.Kontinuierliche Überwachung des Wasserverbrauchs rund um die Uhr.Sofortige Benachrichtigung über potenzielle Lecks.Intuitive cloudbasierte Software für einfache Nutzung und Analyse.Insgesamt bietet Smartvatten eine umfassende Lösung für Immobilienbesitzer, die ihre Betriebskosten senken, ihre Umweltbilanz verbessern und ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis bieten möchten. Mit Smartvatten machen Sie Ihr Immobilienmanagement nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger und kundenorientierter.Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz und sammeln Sie gleichzeitig Punkte für Ihre DGNB, GRESB, BREAM, LEED oder GREEN KEY Zertifizierung.Sie möchten mehr erfahren? Besuchen Sie smartvatten.com oder schreiben Sie uns eine Nachricht auf info@smartvatten.de