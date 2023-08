Gemeinsam für mehr Wassereffizienz im ikonischen THE SQUAIRE

Smartvatten und Sonar Real Estate starten Partnerschaft

THE SQUAIRE in Frankfurt am Main ist eines der Wahrzeichen der deutschen Banken-metropole. Es ist ein Ort, der verbindet und bei dem Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Dank des Wassereffizienz-Service von Smartvatten können die ehemals analogen Hauptwasserzähler im THE SQUAIRE nun digital ausgelesen werden. Unregelmäßigkeiten werden direkt erkannt und weitergegeben und Gebäudeschäden durch Leckagen und Wasserverschwendung wird so entgegengewirkt. Auftraggeber von Smartvatten ist Sonar Real Estate, der Asset Manager der beeindruckenden Immobilie.



ESG als Fundament für ein ganzheitliches Asset Management



ESG ist ein wesentlicher Bestandteil der Philosophie von Sonar Real Estate und das Unternehmen übernimmt Verantwortung für sein Handeln - wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Dazu gehört auch die ganzheitliche Betreuung der ihnen als Asset Manager anvertrauten Immobilien. Und Wasser spielt bei den Nachhaltigkeitsbemühungen von Sonar Real Estate eine wichtige Rolle.



"Wasser ist eine wichtige Ressource, die nicht verschwendet werden sollte. Außerdem kann Wasser erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen, wenn beispielsweise eine Versorgungsleitung beschädigt wird oder unbemerkt ausläuft. Wir wollen dem vorbeugen und im Schadensfall sofort reagieren können", so Holger Hosang, einer der Geschäftsführer von Sonar Real Estate. "Mit der digitalen Überwachung der Hauptwasserzähler erreichen wir schnellere Reaktionszeiten und reduzieren den Personal- und Zeitaufwand deutlich."



Einheitliche Wasserdaten für eine nachhaltigere Zukunft



Mit dem Ziel wirtschaftliche Schäden zu vermeiden und Wasser zu sparen, suchte Sonar Real Estate nach einer innovativen Lösung, welche Wasserüberwachung und Leckagen-Erkennung in Echtzeit auf einfache und praktische Weise ermöglicht, ohne dabei erhebliche Kosten zu verursachen. Herkömmliche analoge Wasserzähler mussten manuell abgelesen werden, was zu einer zeitaufwändigen Datenerfassung und einer verzögerten Leckageerkennung führte. Durch die Zusammenarbeit mit Smartvatten als vertrauenswürdigen Partner kann Sonar Real Estate nun diese kritischen Herausforderungen angehen.



Smartvatten bietet einheitliche Wasserdaten als Service, welcher den gesamten Wasserkreislauf abdeckt und Immobilieneigentümern hilft, kostbares Wasser, wertvolle Zeit und Geld zu sparen. Die umfassende Lösung bietet einen dezentralen und effizienten Ansatz zur Wasserüberwachung, welcher es ermöglicht in Echtzeit Einblicke in die Wasserverbrauchsmuster der einzelnen Gebäudeeinheiten zu erhalten. Durch proaktives Erkennen von Abweichungen im Wasserverbrauch kann umgehend auf Leckagen und potenzielle Ineffizienzen reagiert werden, wodurch das Risiko von Gebäudeschäden verringert und wertvolle Ressourcen gespart werden. Ein Vorteil nicht nur für die Asset Manager, sondern auch für die Eigentümer und Mieter.



Zusammenarbeit für ein wassereffizientes THE SQUAIRE



Die Zusammenarbeit mit Sonar Real Estate begann im Juni 2023. Das umfangreiche Wasserrohrnetz im „THE SQUAIRE“ - mit vielen Kilometern an Leitungen - bot eine ideale Gelegenheit die Effektivität des Smartvatten Echtzeit-Wasserüberwachungssystems zu demonstrieren und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Sonar Real Estate bei dieser Aufgabe.



"Wir bei Smartvatten sind stolz darauf, mit Sonar Real Estate zusammenzuarbeiten und sie bei ihrem Engagement für eine nachhaltige ESG-Strategie zu unterstützen", sagte Ali Salman, Global Key Account Manager bei Smartvatten. "Unsere Lösung passt perfekt zum langfristigen Ziel von Sonar Real Estate wasserbezogene Risiken zu minimieren und eine nachhaltige Immobilienverwaltung zu fördern."



