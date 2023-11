Frasers Property Industrial implementiert Smartvatens Wassereffizienz-Technologie in Deutschland und den Niederlanden

Frasers Property Industrial, Teil des globalen Immobilien- und Vermögens-verwaltungsunternehmens Frasers Property Limited, ist ein Marktführer in den Bereichen Industrie- und Logistikimmobilien mit Assets in Australien, Deutschland und den Niederlanden. Das Unternehmen ist stolz darauf, ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit zu sein und seinen Kunden eine intelligente, nahtlose und nachhaltige Immobilienreise zu bieten.Smartvatten, der führende Anbieter von Wassereffizienztechnologie und -expertise in Nordeuropa, überwacht und analysiert den Wasserverbrauch in Immobilien in ganz Europa in Echtzeit mit intelligenten Geräten und Software. Das Unternehmen stellt sein umfassendes Know-how im Bereich der Wassereffizienz weltweit zur Verfügung, um das Bewusstsein zu schärfen und zu einer nachhaltigen Wassernutzung auf der ganzen Welt beizutragen.Um die Datenerfassung für die jährliche GRESB-Bewertung zu optimieren, war Frasers Property Industrial auf der Suche nach einer Technologie zur effizienten Überwachung des Wasserverbrauchs und der Leckagen in seinem Portfolio. Die Erfassung von Wasserdaten ist ein wichtiger Bestandteil der nachhaltigen Berichterstattung, aber die Sammlung von qualitativ hochwertigen Wasserdaten von jedem Objekt war schwierig und zeitaufwändig. Eine weitere wichtige Motivation war die Vermeidung von Verschwendung und der Schutz der lokalen Wasserressourcen.Smartvatten passte perfekt zu den Anforderungen von Frasers Property Industrials: Das Unternehmen liefert die genauesten Wasserdaten auf dem Markt, und sein Service ist automatisiert, ferngesteuert, erschwinglich und leicht zu skalieren. Ein weiterer Pluspunkt war die kontinuierliche fachkundige Beratung durch das Team während der gesamten Partnerschaft mit dem Kunden. Und während das Leckageerkennungssystem anfangs nur wie eine Bonusfunktion erschien, ist es inzwischen sehr wichtig geworden.So wurden beispielsweise nach der Implementierung zwei laufende unsichtbare Lecks entdeckt und behoben. An einem Standort führte ein defektes Ventil in der Sprinklerzentrale zu einer erheblichen Menge an Abfall. Die direkte Leckwarnung von Smartvatten machte auf das Problem aufmerksam und trug dazu bei, weitere Verschwendung zu verhindern. Bei einer anderen Anlage wurden nach der Installation des Smartvatten-Geräts mehrere Leckagen gemeldet.Die Überprüfung der Daten im Online-Portal zeigte, dass der Wasserverbrauch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten sehr hoch war. Nach einer umfangreichen Suche wurde ein Leck in den Wasserleitungen unter dem Fundament des Gebäudes gefunden. Dadurch wurden nicht nur weitere Verschwendung und Wasserkosten verhindert, sondern wahrscheinlich auch erhebliche Wasserschäden am Gebäude.Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in den Niederlanden, das im Juli 2021 startete, entschied sich Frasers Property Industrial für eine Ausweitung auf den Rest des Portfolios in Deutschland im Jahr 2022., sagt Alexander Heubes, Managing Director Europe bei Frasers Property Industrial.Die Zusammenarbeit mit Frasers Property Industrial ist laut Alex Forcella, Key Account Manager Benelux bei Smartvatten, hervorragend., sagt Forcella,Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Smartvatten Ihre Anlagen dabei unterstützen kann, wassereffizient zu werden und den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu machen?Kontaktieren Sie uns unter info@smartvatten.com oder laden Sie unsere Broschüre herunter