Die Immobilienbranche verbraucht eine beträchtliche Menge Wasser - kann aber auch zur Lösung der Wasserknappheit beitragen

Wasser ist lebenswichtig, aber bis 2030 wird fast die Hälfte der Weltbevölkerung von Wasserknappheit betroffen sein. Die Immobilienbranche hat auf internationaler Ebene erhebliche Möglichkeiten zur Wassereinsparung beizutragen. Aus diesem Grund konzentriert sich Smartvatten, ein aus Finnland stammendes und europaweit tätiges Unternehmen für Wassereffizienz, in Zusammenarbeit mit dem Immobiliensektor auf die Bekämpfung der Wasserknappheit über den gesamten Wasserkreislauf hinweg - von der Versorgung mit sauberem Wasser über die Gebäude und das Abwasser bis hin zu den Kläranlagen.Auch wenn die Verfügbarkeit von Wasser für viele selbstverständlich ist, leiden Millionen von Menschen täglich unter Wasserknappheit. Übermäßiger und unnötiger Wasserverbrauch ist dagegen für die meisten Immobilienbesitzer ein großes Problem.Die Dienstleistungen von Smartvatten ermöglichen die Überwachung und Analyse des Wasserverbrauchs von Hauptwasserzählern und wohnungsspezifischen Zählern in verschiedenen Arten von Immobilien wie Bürogebäuden, Wohneinheiten und Hotels. Teil der Strategie von Smartvatten ist es, Kunden dabei zu helfen, ihre Wasserdaten zu verstehen, ihren Betrieb zu optimieren, ihre Routinen zu vereinfachen, Einsparungen zu erzielen und unseren blauen Planeten zu schützen.Die ESG-Berichterstattung, die die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung umfasst, hat in letzter Zeit eine zentrale Rolle eingenommen. Diskussionen über nachhaltige Entwicklung konzentrieren sich jedoch häufig auf Energieeinsparungen durch den Einsatz erneuerbarer Materialien, Recycling und Abfallreduzierung, während das erhebliche Potenzial für Wassereinsparungen oft übersehen wird."Wir wollen den nachhaltigen Wasserverbrauch zu einem integralen Bestandteil jedes Ziels der nachhaltigen Entwicklung machen. Wenn der Wasserverbrauch gesteuert und reduziert wird, spart man nicht nur Wasser, sondern auch die Energie, die Zeit und das Geld, die für das Aufheizen der Duschen und die Aufbereitung des Wassers nach dem Abfluss erforderlich sind", sagt Henrik Kølle Petersen, CEO von Smartvatten.Für Immobilieneigentümer bedeutet dies, dass nachhaltige Entwicklungslösungen sowohl Kosten als auch die Umwelt schonen. Eine klare Strategie zur Wassereffizienz lenkt den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und begrenzt die Übernutzung der natürlichen Ressourcen.In den letzten zehn Jahren hat sich Smartvatten von einem kleinen finnischen Hersteller von Energiezertifikaten zu einem Pionier der Wassereffizienz entwickelt, der über 120 Mitarbeiter beschäftigt. Letztes Jahr hat Smartvatten VertoNordic, einen finnischen Hersteller von Wassermesssystemen, und Neuroflux, ein auf die Verwaltung von Abwassernetzen spezialisiertes Softwareunternehmen, übernommen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in ganz Europa und bietet seine Dienstleistungen weltweit an.Das vereinigte Smartvatten hat auch seine Marke aufgefrischt, um die gemeinsamen Werte und die Strategie des Unternehmens widerzuspiegeln, in der sauberes Wasser geschätzt und der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser überall betont wird.Für weitere Informationen:Henrik Kølle PetersenCEO, Smartvatten+4553509101