Exklusive Einblicke hinter die Smart House-Fassaden

Holz-Fertighäuser in Modulbauweise und Premiumqualität: Das ist die Kernkompetenz der Smart House GmbH – und das Resultat des ebenso traditionellen wie innovativen Handwerks am Firmenstandort in Löhne (Westfalen). Hier befindet sich die Fertigungshalle der 2008 gegründeten Smart House Produktion, zu der in der Regel nur das Expertenteam aus Planern, Tischlern, Zimmerern und anderen Fachleuten Zutritt hat. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel und nach positiver Resonanz vergangener Events hat die Smart House GmbH für 2023 bereits weitere Termine bekanntgegeben, an denen sich die Tore der hauseigenen Produktion für interessierte Besucher wieder öffnen.Im Smart House Kalender 2023 ist der Tag der offenen Tür dreimal fest notiert: Die nächste Möglichkeit für spannende Eindrücke rund um die Entstehung der innovativen Modulhäuser bietet sich Interessierten am Samstag, dem 25.2.2023. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann oder sich bereits auf einen zweiten und dritten Besuch der Produktionsstätte freut, hat im weiteren Jahresverlauf, am 03.06.2023 sowie am 16.9.2023 die Möglichkeit hierzu. Die Türen stehen Besuchern zu allen drei Terminen jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr offen.„Wie unsere Modulhäuser die einzelnen Bauphasen durchlaufen und wie es hinter den Fassaden aussieht, bevor ein Smart House Verladen und zu seinem Bestimmungsort gebracht wird, gestaltet sich in einem interessanten Prozess“, sagt der Smart House Geschäftsführer Andreas Ernst. Da man diese Einblicke der Öffentlichkeit nicht vorenthalten möchte, öffnet das Unternehmen aus Tradition regelmäßig seine Pforten. Das gesamte Team der Smart House Spezialisten steht seinen Gästen bei Rückfragen und für weitergehende Informationen über den gesamten Aktionstag Rede und Antwort.Für eine kleine Stärkung und Abwechslung ist wie gewohnt gesorgt. Ein Show-Handwerken ermöglicht den Einblick in die tägliche Arbeit der Modulhaus-Produktion. Dank freundlicher Unterstützung durch Partner lockt außerdem wieder eine Tombola mit attraktiven Gewinnen zu den bevorstehenden Terminen. Die Erlöse aus dem Losverkauf führt die Smart House GmbH wie schon bei bisherigen Veranstaltungen in vollem Umfang einem wohltätigen Zweck zu.In der firmeneigenen Produktionshalle im westfälischen Löhne werden die Smart House-Module in moderner Holzständerbauweise, ganzjährig und witterungsunabhängig gefertigt. Von professionellem Equipment über kompetente Fachkräfte bis zu hochwertigen Materialien können sich Gäste am Tag der offenen Tür selbst davon überzeugen, welche Werte in der Modulbauweise „made in Germany“ stecken und was ein Smart House im Kern ausmacht.Einfach nur neugierig – oder Bauherren mit konkreten Planungsabsichten: Der Tag der offenen Tür in der Smart House Fertigung steht jedem offen. Private Wohn(T)räume finden hier ebenso die passenden Impulse und Inspirationen wie Unternehmer und Gewerbetreibende für Firmenstandorte und Investmentabsichten. Gleichermaßen attraktiv für alle Smart House Interessenten ist dabei sicherlich die flexible Anbau-, Umbau- und Rückbaufähigkeit der Fertighausmodule. Der Blick hinter die Kulissen am 25.2., 3.6. und 16.9.2023 verspricht in jedem Fall spannende Perspektiven auf das innovative Wohn- und Gewerbekonzept.