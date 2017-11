SLEEPZ AG erhält Auszeichnung "Wachstumschampion 2018"

Die SLEEPZ AG (vormals bmp Holding AG), eine auf den Online-Handel im Bereich "Schlafwelten" fokussierte Unternehmensgruppe, ist als eine der wachstumsstärksten Gesellschaften in Deutschland ausgezeichnet worden. FOCUS hat in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Statista wieder die 500 wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland ermittelt. Die SLEEPZ AG belegt dabei Platz 2 in der Kategorie Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce). Im branchenübergreifenden Gesamtranking erreicht die SLEEPZ AG Platz 24. Dabei liegt die Berliner E-Commerce Unternehmensgruppe mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 141% pro Jahr signifikant über dem gemeinsamen Durchschnitt aller 500 gelisteten Unternehmen, der bei 57% liegt.



Die SLEEPZ AG mit ihren Tochterunternehmen sleepz Home GmbH, Matratzen Union Gruppe sowie Grafenfels Manufaktur GmbH beschäftigt derzeit 63 Mitarbeiter an drei Standorten in Deutschland.

Vorstand Oliver Borrmann freut sich über die Auszeichnung "Wachstumschampion 2018", die mit der guten Platzierung im Ranking einher geht: "Schon heute zählt die SLEEPZ AG im Online-Markt der Schlafwelten zu den führenden Gesellschaften. Wir wollen diese Position in den kommenden Jahren stärken und weiter deutlich wachsen."



Der Berechnung von FOCUS und Statista liegen die Unternehmensumsätze aus den Jahren 2013 bis 2016 zu Grunde.

SLEEPZ AG

Die SLEEPZ AG ist eine auf den Bereich Schlafwelten (Schlafraummöbel, Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren, Accessoires) fokussierte E-Commerce Unternehmensgruppe. Ihre Tochtergesellschaften sleepz Home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de, www.markenschlaf.de, www.schlafnett.de, www.matratzenunion.de , www.schlafhandel.de, www.onletto.de, www.schoene-traeume.de oder www.matratzendiscount.de .



Die Grafenfels Manufaktur GmbH hat unter der Marke „Grafenfels“ eine eigene Matratzen-Kollektion entwickelt.



Weiterhin verfügt die Gruppe über Showrooms in Berlin und Wolfhagen.