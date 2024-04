hansgrohe Rebris

Die Rebris-Armaturenfamilie von hansgrohe wurde speziell für Menschen entworfen, die ihr Badezimmer als eine Oase der Entspannung betrachten. Möglicherweise verweilen sie dort sogar länger als notwendig – denn hier finden sie alles, was sie schön finden und was sie glücklich macht. Ein weiterer Grund zur Freude: Für diese Designarmaturen ist kein großes Budget erforderlich.Vielfältig und in verschiedenen Oberflächen erhältlichManchmal macht schon der Austausch von Details den sichtbaren Unterschied, ohne dass eine aufwändige Renovierung erforderlich ist. Durch das Anbringen der zeitlos-schönen Rebris-Armaturen an Ihrer Dusche und/oder Wanne schaffen Sie eine harmonische Designlandschaft. Entworfen von unserem preisgekrönten Design- und Innovationsstudio PHOENIX, sind die Rebris-Armaturen in zwei Designvarianten – S und E – sowie in unterschiedlichen ComfortZone-Höhen erhältlich. Mit ihrer schlanken Optik und filigranen Griffen sind sie unverwechselbar. Rebris S begeistert mit weichen Rundungen, während Rebris E klare, markante Linien aufweist. Ob Sie Chrom oder Mattschwarz bevorzugen: Rebris-Wasserhähne werten Ihren Badezimmer-Look langfristig auf, sei es als Einzelobjekt oder als Teil einer umfassenden Badausstattung.Warum mehr Wasser verbrauchen als nötig?Zwei hansgrohe-Technologien machen die Waschtischarmaturen dieser Linie interessant für umweltbewusste Menschen. Dank CoolStart fließt Warmwasser erst, wenn Sie es wirklich benötigen. Unsere Wasserspartechnologie EcoSmart+ macht einige Rebris-Waschtischmischer zu Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit, indem sie den Wasserverbrauch auf gerade mal 4 l/min bei 3 bar begrenzt – Tag für Tag, ohne Einbußen beim Komfort. Dies wirkt sich auch positiv auf Ihre Energieabrechnung aus und somit auf Ihre Stimmung.Einfache Pflege dank Coin SlotHochwertige Oberflächen sind nicht nur leicht zu reinigen und kalkfrei zu halten, sondern der Coin Slot macht auch das Entkalken des Strahlreglers kinderleicht. Einfach eine Münze anlegen und drehen, Strahlregler herausnehmen, reinigen und wieder einsetzen.Wenn Ihnen der Rebris-Stil gefällt, möchten wir Sie auf Produkte hinweisen, die genau auf diese Linie abgestimmt sind: AddStoris Accessoires und Vernis Brausen.Sowohl die hansgrohe Rebris Artikel als auch viele weitere Produkte von hansgrohe, finden Sie auf skybad.de