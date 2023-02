hansgrohe Aqittura M91 Küchenarmaturen

Dank hansgrohe Aqittura M91 Armatur genießen Sie bei jedem Wasser auf den Geschmack. Die exklusive Armatur mit System serviert Ihnen nicht nur optimal gefiltertes und optimiertes Trinkwasser, sondern bietet zudem die beste Wahl aus drei Varianten: gesprudelt, gekühlt und Mineralien aufbereitet. Endlich ist es möglich, entspannt das perfekte Wasser aus dem Hahn zu trinken!Aqittura M91 ist ein vollständiges Wasserfilter- und Mineralisierungssystem, das Ihnen ganzheitliches Wohlbefinden bietet. hansgrohe Aqittura M91 FilterSystem filtert Ihr Trinkwasser und verfügt über die innovative Mineralisierungstechnologie MINTEC®, die Schadstoffe aus dem Leitungswasser entfernt und es mit wichtigen Mineralien anreichert. Das Aqittura M91 SodaSystem lässt Sie Tafelwasser kühlen und mit Kohlesäure anreichern. Zudem lässt sich das System über die hansgrohe home App steuern. Die multi-funktionale hansgrohe Küchenarmatur serviert optimiertes Wasser direkt am Auslauf der Armatur. Neben innovativer Technologie bietet Aqittura M91 auch zwei optisch attraktive Designvarianten: einen stylischen Rundbogen oder lineares Design. Wählen Sie zwischen jeweils drei Farboberflächen: Mattschwarz, Chrom oder Edelstahl-Optik.Die SodaBase ist das Herzstück des hansgrohe Aqittura M91 SodaSystems . Dieses integriert eine Kohlensäurekartusche sowie die gewünschte Filtrier- und Veredelungskartusche, den Zwischenspeicher für aufbereitetes Wasser und das Kühlaggregat. So kann das System optimal genutzt werden.Es ist wichtig, dass unsere Trinkwasser-Quelle einige Mineralien enthält, um eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten. Unser Körper benötigt diese Nährstoffe für verschiedene Funktionen wie die Regulation des Muskeltonus, den Knochenaufbau oder das Nervensystem. hansgrohe hat verschiedene Wasserfilter im Sortiment, die helfen die richtige Balance an Mineralien im Körper aufzubauen: Harmony - Enthält Magnesium und Kalium und verbessert den Geschmack von Trinkwasser unabhängig von der Härte des Wassers. Life - Ideal für Gebiete mit weichem Wasser, um die geringe Menge an Calcium auszugleichen. Magnesium und Kalium verbessern zusätzlich den Geschmack des Wassers. Sport - ist ein wunderbarer Weg, um das Gleichgewicht der Mineralien aufrechtzuerhalten, die Sport- und Fitnessliebhaber beim Schwitzen verlieren. Magnesium, Kalium und Natrium sind dabei von besonderer Bedeutung.Es sind weitere Aktivkohlefilter, wahlweise mit Ionenaustauscher, verfügbar, welche die Wasserqualität verbessern und, falls notwendig, den Kalkgehalt reduzieren.Entdecken Sie das gesamte Sortiment der hansgrohe Aquittura M91 Sortiment auf Skybad.de, dem Onlineshop für Traumbäder.