Villeroy & Boch Architectura Kollektion

Die Kollektion Architectura von Villeroy & Boch ist eine vielseitige Produktlinie, die sich durch ein puristisches und zeitloses Design auszeichnet. Sie bietet eine breite Palette an Badkeramik, WCs, Bidets, Badewannen und passenden Badmöbeln. Die Zielgruppe dieser Kollektion umfasst sowohl private Haushalte als auch gewerbliche Nutzer, die auf ein modernes und funktionales Baddesign Wert legen.Die Waschbecken der-Serie sind in verschiedenen Größen und Einbauvarianten erhältlich. Dazu gehören wandhängende, aufgesetzte, Einbau- und Unterbauwaschbecken. Dank ihrer schlichten, geometrischen Formen lassen sie sich leicht in unterschiedliche Raumkonzepte integrieren. Einige Modelle sind mit-Oberfläche ausgestattet, die das Reinigen erleichtert, indem Wasser und Schmutz einfach abperlen. Zudem stehtals Option zur Verfügung, eine Technologie, die das Wachstum von Bakterien nachweislich reduziert.Passend zu den Waschbecken bietet die Kollektion Badmöbel in fünf verschiedenen Farben an. Die Möbel sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich – mit Türen, Schubladen oder offenen Regalelementen. Diese Flexibilität ermöglicht eine individuelle Anpassung an den verfügbaren Raum und die persönlichen Vorlieben der Nutzer.Die WCs der-Kollektion zeichnen sich durch ihre innovative Spültechnologie aus. Besonders hervorzuheben ist die, eine Wirbelspülung, die eine besonders gründliche Reinigung bei gleichzeitig geringerem Wasserverbrauch ermöglicht. Die WCs benötigen lediglich 3 bis 4,5 Liter Wasser pro Spülgang, was zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung beiträgt. Die wandhängenden WCs bieten eine moderne Optik und lassen den Boden frei, was die Reinigung des Badezimmers erleichtert.Die Badewannen der Kollektion sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich, um den individuellen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Sie sind sowohl als Einbau- als auch als Vorwand-Badewannen verfügbar. Die klaren Linien und das minimalistische Design fügen sich nahtlos in moderne Badkonzepte ein.Die Villeroy & Boch Architectura Serie und viele weitere spannende Produkte finden Sie auf skybad.de