Trends und Strategien für das kleine Bad

- Raumgewinn durch geringe Ausladung: kompakt und funktional
2. Kleine Waschtische: klein, aber oho
Ob Handwaschbecken oder kompakte Waschtische – sie müssen vor allem eins: praktisch sein. Am besten in verschiedenen Formen und Farben erhältlich, lassen sie sich mit passenden Unterschränken kombinieren, um Stauraum zu schaffen.
3. Filigrane Armaturen: Stil trotz Größe
Armaturen in S‑Size-Format sind elegant, platzsparend und setzen optische Akzente. Hersteller setzen immer mehr auf schlanke, moderne Designs in diversen Farben – ideal für stilbewusste Minibäder.
4. Clevere Installation: verborgen und praktisch
Unterputz-Module wie jene von Emco Asis ermöglichen, Utensilien wie Toilettenbürste oder Papier dezent zu verstauen – Sichtflächen bleiben frei, das Bad wirkt offener und klarer.
5. Spiegel mit Licht: Weite durch Helligkeit
In kleinen Bädern fehlt oft Tageslicht. Beleuchtete Spiegel vergrößern optisch und sorgen für angenehmes, funktionales Licht – etwa LED-Spiegel in runden oder eckigen Formen.
Skybad setzt Trends in konkrete Lösungen um – hier einige Beispiele aus dem Shop‑Sortiment:
- Minibassin RAK Resort Aufsatz-Waschbecken FEECT5000AWHA (50× 36 cm) – ein kompaktes, eckiges Modell, das maximale Funktionalität bei minimalem Platzbedarf bietet.
- Emco Asis Prestige Lichtspiegelschrank – kombiniert LED-Beleuchtung, intelligente Innenausstattung (inkl. Steckdose und Magnetschiene) und klare Linienführung – ein designstarker Platzmacher beim noch so kleinen Waschplatz.
- Laufen Val Waschtisch-Serie – Waschtische aus feiner SaphirKeramik mit schmalen Kanten und klarer Linienführung; perfekt für Minibäder, wo Extravaganz in filigraner Form gefragt ist.
- Badmöbel von Villeroy & Boch – speziell Waschtischunterschränke wie die Serie Subway 2.0 und Venticello bieten Stauraum in verschiedenen Abmessungen und Materialien – ideal auch für kleine Räume, um ein stimmiges Gesamtbild zu schaffen.