Skybad GmbH
Herr Jens Offergeld
Trends und Strategien für das kleine Bad

Wohlfühlen auf engstem Raum: Clever gestalten mit Skybad

Kleine Badezimmer stellen viele vor große gestalterische Herausforderungen: Dachschrägen, schmale Grundrisse oder nur wenige Quadratmeter bedeuten, dass jede Entscheidung sitzen muss.
  1. Raumgewinn durch geringe Ausladung: kompakt und funktional
Kompakte Wand-WCs mit kurzer Ausladung sparen wertvollen Raum – besonders bei schmalen Bädern zählt jeder Zentimeter. Modelle ohne Spülrand und mit pflegefreundlichen Oberflächen vereinen Design, Hygiene und Platzersparnis.

2.  Kleine Waschtische: klein, aber oho

Ob Handwaschbecken oder kompakte Waschtische – sie müssen vor allem eins: praktisch sein. Am besten in verschiedenen Formen und Farben erhältlich, lassen sie sich mit passenden Unterschränken kombinieren, um Stauraum zu schaffen.

3. Filigrane Armaturen: Stil trotz Größe

Armaturen in S‑Size-Format sind elegant, platzsparend und setzen optische Akzente. Hersteller setzen immer mehr auf schlanke, moderne Designs in diversen Farben – ideal für stilbewusste Minibäder.

4. Clevere Installation: verborgen und praktisch

Unterputz-Module wie jene von Emco Asis ermöglichen, Utensilien wie Toilettenbürste oder Papier dezent zu verstauen – Sichtflächen bleiben frei, das Bad wirkt offener und klarer.

5. Spiegel mit Licht: Weite durch Helligkeit

In kleinen Bädern fehlt oft Tageslicht. Beleuchtete Spiegel vergrößern optisch und sorgen für angenehmes, funktionales Licht – etwa LED-Spiegel in runden oder eckigen Formen.

Skybad setzt Trends in konkrete Lösungen um – hier einige Beispiele aus dem Shop‑Sortiment:
  • Minibassin RAK Resort Aufsatz-Waschbecken FEECT5000AWHA (50× 36 cm) – ein kompaktes, eckiges Modell, das maximale Funktionalität bei minimalem Platzbedarf bietet.
  • Emco Asis Prestige Lichtspiegelschrank – kombiniert LED-Beleuchtung, intelligente Innenausstattung (inkl. Steckdose und Magnetschiene) und klare Linienführung – ein designstarker Platzmacher beim noch so kleinen Waschplatz.
  • Laufen Val Waschtisch-Serie – Waschtische aus feiner SaphirKeramik mit schmalen Kanten und klarer Linienführung; perfekt für Minibäder, wo Extravaganz in filigraner Form gefragt ist.
  • Badmöbel von Villeroy & Boch – speziell Waschtischunterschränke wie die Serie Subway 2.0 und Venticello bieten Stauraum in verschiedenen Abmessungen und Materialien – ideal auch für kleine Räume, um ein stimmiges Gesamtbild zu schaffen.
Ein kleines Bad muss kein Kompromiss sein – durch intelligente Produkte, platzsparendes Design und smarte Kombinationen entstehen stylische Wohlfühlorte auf engstem Raum. Skybad bietet hierfür eine kuratierte Auswahl: von kompakten WCs über filigrane Armaturen bis hin zu cleveren Spiegellösungen und Stauraummöbeln – alles für das kleine Bad, alles mit Stil.

Skybad GmbH verhilft Ihnen zu Ihrem Wohlfühlbad - egal, ob Sie wenig Platz, ein beschränktes Budget oder den Wunsch nach dem besonderen Etwas haben. Der trusted Onlineshop für Sanitär vertreibt Produkte von führenden Herstellern und ermöglicht es Ihnen, alles rund ums Bad zu Top-Preisen bequem und sicher zu shoppen.

