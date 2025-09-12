Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035536

Skybad GmbH Schillerstraße 90 52477 Alsdorf, Deutschland http://www.skybad.de
Ansprechpartner:in Herr Jens Offergeld
Logo der Firma Skybad GmbH

Neue Waschtischarmatur montieren

Einbau leicht gemacht – mit dem richtigen Werkzeug und etwas handwerklichem Geschick zur neuen Badarmatur

(lifePR) (Bad Honnef, )
Ob tropfender Wasserhahn oder frisches Design für das Badezimmer: Der Austausch einer Waschtischarmatur gehört zu den häufigsten DIY-Projekten im Sanitärbereich. Mit der richtigen Vorbereitung lässt sich die Montage schnell und sicher selbst erledigen. Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt, worauf es beim Einbau einer neuen Armatur ankommt – vom Absperren des Wassers bis zur finalen Dichtheitsprüfung.

Der richtige Zeitpunkt für den Austausch

Wasserhähne im Bad werden täglich beansprucht – mit der Zeit können Dichtungen porös werden oder die Technik veraltet. Spätestens bei sichtbaren Kalkablagerungen, Funktionsstörungen oder einem dauerhaft tropfenden Hahn sollte über einen Austausch nachgedacht werden. Moderne Waschtischarmaturen bieten nicht nur eine bessere Wasserregulierung, sondern auch energiesparende Technologien und ein ästhetisches Upgrade für jedes Bad.

Werkzeugliste und Vorbereitung

Für die Montage werden lediglich wenige Werkzeuge benötigt: eine Wasserpumpenzange, ein Maulschlüssel, ein Eimer, ein Tuch und ggf. eine Taschenlampe. Vor Beginn sollte das Wasser an den Eckventilen unter dem Waschbecken vollständig abgestellt und der Bereich gut ausgeleuchtet sein.

Schritt-für-Schritt-Montage
  1. Alte Armatur demontieren: Verschraubungen lösen, Anschlussschläuche abziehen und Armatur abnehmen.
  2. Waschbecken reinigen: Alte Dichtungsreste und Kalk entfernen.
  3. Neue Armatur einsetzen: Schläuche durch das Hahnloch führen, Armatur aufsetzen und von unten mit der Befestigungsmutter fixieren.
  4. Anschlüsse verbinden: Flexschläuche an die Eckventile anschrauben – auf die richtige Zuordnung von Warm- und Kaltwasser achten.
  5. Dichtigkeit prüfen: Wasserzufuhr wieder öffnen und alle Verbindungen auf Dichtigkeit kontrollieren.
Sicherheit geht vor

Wer sich bei der Montage unsicher ist oder feststellt, dass die Eckventile undicht sind, sollte eine Fachkraft hinzuziehen. Gerade bei älteren Installationen kann ein professioneller Blick Risiken vermeiden und für langfristige Sicherheit sorgen.

Website Promotion

Website Promotion

Skybad GmbH

Skybad GmbH verhilft Ihnen zu Ihrem Wohlfühlbad - egal, ob Sie wenig Platz, ein beschränktes Budget oder den Wunsch nach dem besonderen Etwas haben. Der trusted Onlineshop für Sanitär vertreibt Produkte von führenden Herstellern und ermöglicht es Ihnen, alles rund ums Bad zu Top-Preisen bequem und sicher zu shoppen. Qualifizierte Beratung ist montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter der Nummer 0241-5183260 verfügbar. Außerhalb dieser Zeit erreichen Sie uns unter info@skybad.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.skybad.de.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.