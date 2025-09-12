Neue Waschtischarmatur montieren

Alte Armatur demontieren: Verschraubungen lösen, Anschlussschläuche abziehen und Armatur abnehmen. Waschbecken reinigen: Alte Dichtungsreste und Kalk entfernen. Neue Armatur einsetzen: Schläuche durch das Hahnloch führen, Armatur aufsetzen und von unten mit der Befestigungsmutter fixieren. Anschlüsse verbinden: Flexschläuche an die Eckventile anschrauben – auf die richtige Zuordnung von Warm- und Kaltwasser achten. Dichtigkeit prüfen: Wasserzufuhr wieder öffnen und alle Verbindungen auf Dichtigkeit kontrollieren.

Ob tropfender Wasserhahn oder frisches Design für das Badezimmer: Der Austausch einer Waschtischarmatur gehört zu den häufigsten DIY-Projekten im Sanitärbereich. Mit der richtigen Vorbereitung lässt sich die Montage schnell und sicher selbst erledigen. Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt, worauf es beim Einbau einer neuen Armatur ankommt – vom Absperren des Wassers bis zur finalen Dichtheitsprüfung.Wasserhähne im Bad werden täglich beansprucht – mit der Zeit können Dichtungen porös werden oder die Technik veraltet. Spätestens bei sichtbaren Kalkablagerungen, Funktionsstörungen oder einem dauerhaft tropfenden Hahn sollte über einen Austausch nachgedacht werden. Moderne Waschtischarmaturen bieten nicht nur eine bessere Wasserregulierung, sondern auch energiesparende Technologien und ein ästhetisches Upgrade für jedes Bad.Für die Montage werden lediglich wenige Werkzeuge benötigt: eine Wasserpumpenzange, ein Maulschlüssel, ein Eimer, ein Tuch und ggf. eine Taschenlampe. Vor Beginn sollte das Wasser an den Eckventilen unter dem Waschbecken vollständig abgestellt und der Bereich gut ausgeleuchtet sein.Wer sich bei der Montage unsicher ist oder feststellt, dass die Eckventile undicht sind, sollte eine Fachkraft hinzuziehen. Gerade bei älteren Installationen kann ein professioneller Blick Risiken vermeiden und für langfristige Sicherheit sorgen.