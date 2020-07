Küchen im Landhaustil

Landhausküchen stehen für Wohnlichkeit und Behaglichkeit und vermitteln das Gefühl von Zuhause. Sie schaffen einen Ort, an dem Kochen zur Herzensangelegenheit wird. Verständlich also, dass sie sich zunehmender Beliebtheit erfreuen.Küchen im Landhausstil zeichnen sich durch das Zusammenspiel natürlicher Materialien wie Holz und Stein sowie die Verbindung rustikaler Designelemente mit traditionellem Charme aus. Dabei kann der Stil variieren – von der modernen, über die romantische bis hin zur klassischen Landhausküche gibt es zahlreiche Designvarianten. Was allen jedoch gemein und für eine authentische Landhausküche fast schon zwingend ist, sind Spülsteine.Spülsteine erinnern an Küchen zu Omas Zeiten. Dies ist in erster Linie auf das geräumige Innenbecken zurückzuführen, das zu damaligen Zeiten die heutige Funktion von Spülmaschinen erfüllte. Hier findet selbst sperriges Kochgeschirr Platz und kann mit viel Freiraum einfach und schnell gesäubert werden. Auch ihre imposante und massive Erscheinung, die leicht über die Arbeitsplatte hinausragt, sorgt für einen einzigartigen Hingucker und lässt uns in Erinnerung an vergangene Zeiten schwelgen.Wir stellen die beliebtesten Modelle vor, die ein Maximum an Nostalgie und modernem Komfort aus jeder Küche herausholen.Bei den Villeroy & Boch Spülsteinen trifft Nostalgie auf Funktionalität. Sie werden zwischen den Arbeitsplatten eingebaut und ragen über die Arbeitsfläche hinaus, was ihnen eine einzigartige Optik verleiht. Neben dem romantischen Landhausflair, das die Villeroy & Boch Spülsteine versprühen, glänzen sie mit höchstem Komfort. Sie sind als geräumiges Einzelbecken oder als Spülmodul mit Doppelbecken, Restebecken und großzügiger Ablagefläche mit Profil, die auch als Abtropffläche dient, erhältlich. Für eine individuelle Einrichtung ganz nach dem persönlichen Geschmack sind die Spülsteine außerdem in gleich 14 Farben wie Snow White, Steam, Sand oder Graphite und sogar in White Pearl mit verspieltem Blumendekor erhältlich. Für das höchste der Gefühle sorgt schließlich die Oberflächenveredelung CeramicPlus. Diese hochwertige Beschichtung lässt Wasser einfach abperlen, so dass kaum Kalk- und Schmutzflecken zurückbleiben. Hierdurch sind Villeroy & Boch Spülsteine besonders schnell und einfach zu reinigen und sehen auch nach Jahren des Gebrauchs noch aus wie neu.Mit Panor hat der Qualitätshersteller Blanco eine Serie auf den Markt gebracht, die für formschöne Spülsteine aus hochwertiger Keramik in edlem Kristallweiß steht. Sie eignen sich ideal für romantische Landhausküchen, in denen das Platzangebot beschränkt ist. Das kompakte Becken bieten dank einer Tiefe von 19 cm genügend Platz für große Gegenstände wie Pfannen und Töpfe, ohne dabei zu viel Raum einzunehmen. Damit versprechen die Spülsteine ein Plus an Komfort in jeder Küche. Doch nicht nur optische Vorteile werden von den modernen Spülsteinen abgedeckt, auch funktionelle. So ist die Oberfläche dank der Herstellung aus Keramik extra hart und glatt und dadurch besonders kratzfest wie auch pflegeleicht. Hierdurch sind Sie bestens gegen den manchmal rauen und hektischen Küchenalltag gewappnet. Ideal ergänzt werden die wertbeständigen Spülen von einem praktischen Arbeitsbrett aus massivem Nussbaumholz.Weitere formschöne und funktionsstarke Spülsteine für Ihre Landhausküche finden Sie auf www.Skybad.de