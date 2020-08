Jetzt beim Kauf von GROHE Produkten sparen

GROHE steht für ein Duscherlebnis par excellence: modernes Design, wohltuende Strahlarten und innovative Funktionen für ein Maximum an Wellness. Ob groß oder extragroß, als Aufputz- oder Unterputzmodell, unter der Decke oder an der Wand montiert, GROHE Brausen und Duschsysteme gibt es in einer Vielfalt an Formen, Stilen und Größen. Und jedes einzelne Produkt wurde so gestaltet, dass es Ihren höchsten Ansprüchen und Wünschen genügt.Um Ihnen Ihren persönlichen Duschtraum noch schmackhafter zu machen, erstattet Ihnen GROHE im Zeitraum vom 15.08.2020 - 30.09.2020 beim Kauf eines Dusch-Artikels 10% des Kaufpreises. Hierfür müssen Sie lediglich das Cashback Formular unter www.grohe-cashback.de ausfüllen. Insgesamt inbegriffen in dieser Aktion sind über 350 GROHE Artikel.Um Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf die Aktionsprodukte zu geben, stellen wir Ihne hier die drei Bestseller vor.Von der nutzerfreundlichen Bedienung über die praktischen Funktionen bis hin zum schlanken, modernen Design bietet die Euphoria SmartControl das volle Programm. Dank SmartControl wählen Sie ganz einfach per Knopfdruck die gewünschte Strahlart und den bevorzugten Verbraucher aus, die Wassermenge und Wassertemperatur regulieren Sie derweil durch einfaches Drehen.Die innovativen Kopfbrausen verwöhnen Sie mit zwei Strahlarten: während PureRain Ihnen durch große, weiche Tropfen das Gefühl gibt, im Sommerregen zu stehen, massiert ActiveRain – ein belebender Strahl aus der Mitte der Brause – Ihnen die Schultern und den Rücken. Als Nonplusultra können Sie sich auch direkt für ein komplettes Grohe Grohtherm Smartcontrol Unterputz-Duschsystem mit einer runden oder eckigen Rainshower 310 SmartAktive Kopfbrause entscheiden.GROHE Rainshower SmartControl bedeutet Duschen mit drei Ds: Drücken, Drehen, Duschen. Während Sie das Wasser mit einem Knopfdruck starten, können Sie das Wasservolumen bequem durch Drehen regulieren. Die gewünschte Temperatur wird dabei während des gesamten Duschens konsequent beibehalten. Ein weiteres Highlight der Duschsystem ist die Thermostatbatterie für die Wandmontage, welche auch als Glas-Duschablage genutzt werden kann.Auf unserer GROHE Cashback Aktionsseite haben wir Ihnen weitere Bestseller zusammengetragen.Eine Liste mit allen in der Aktion inbegriffenen GROHE Produkten können Sie hier downloaden: https://www.skybad.de/media/wysiwyg/Downloads/Artikel_GROHE_Cashback.pdf Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen zu dieser Aktion finden Sie unter www.grohe-cashback.de