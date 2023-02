Ideal Standard Ceratherm Navigo Thermostate

Die neue Kollektion von Duschthermostaten Ceratherm Navigo von Ideal Standard ermöglicht ein elegantes, minimalistisches Design in Kombination mit dem Unterputzkörper Easy-Box.Das Ideal Standard Navigo Programm ist in vier attraktiven Farben erhältlich: Chrom, Magnetic Grey, Silver Storm und Brushed Gold. Die schlanke Frontplatte ist nur 10 mm tief und trägt zum modernen und klaren Erscheinungsbild bei. Alle Auswahlsymbole befinden sich oben auf den Bedienknöpfen und fügen sich so unauffällig in das Design ein.Das kürzlich vorgestellte Singular-Konzept von Ideal Standard ermöglicht es Kunden, über einen einzigen Kontaktpunkt und Anbieter eine komplette Badezimmerlösung zu erhalten. Diesem Ansatz folgend sind für die Ceratherm Navigo-Kollektion passgenaue Idealrain-Duschprodukte verfügbar, darunter Regenbrausen, Handbrausen, Schläuche und Wandbefestigungen. Präsentiert Ideal Standard eine neue Kollektion von Duschthermostaten: Die Produktserie ermöglicht ein elegantes, minimalistisches Design in Kombination mit dem Unterputzkörper Easy-Box. Dieser wird durch die neue Navigo-Technologie von Ideal Standard optimiert und bietet höchste Effizienz bei der Wasserregulierung.Die Duschthermostate aufgrund der neuen Navigo-Technologie verfügen über eine einfache, präzise Handhabung: Durch Drücken des Bedienknopfs wird der Duschvorgang gestartet oder beendet. Durch Drehen lassen sich die Wassermenge exakt steuern. Die ergonomischen Metallgriffe lassen sich dank der griffigen Rillen auch mit seifigen oder nassen Händen gut bedienen.Die Easy-Box von Ideal Standard macht die Installation Ceratherm Navigo-Duschthermostaten unkompliziert und schnell. Easy-Box verfügt über ein Fast-Fix-Montagesystem, das die Installation aus allen Positionen erleichtert. Dank der praktisch positionierten Befestigungen wird die Arbeit zusätzlich erleichtert. Das System hat auch alle gängigen Anschlüsse für eine typische Verrohrung.Tauchen Sie in die Welt von skybad.de ein und finden Sie Ihr Ideal Standard Navigo Programm! Lassen Sie sich vom großartigen Angebot an Badkeramik, Armaturen und Sanitärprodukten inspirieren und finden Sie Ihr perfektes Wohlfühlbad.