Das Ideal Standard Alu+ Duschsystem kombiniert modernes Design und nachhaltige Technologie, um eine umweltfreundliche und stilvolle Duschlösung zu bieten. Das Duschsystem besteht zu 84 % aus recyceltem Aluminium und ist vollständig recycelbar. Es ist frei von Chrom, Blei und Nickel, was es zu einer gesünderen Wahl für das Badezimmer macht.Die Alu+ Serie wurde mit einem Fokus auf zeitgemäßes Design und langlebige Qualität entwickelt. Sie besticht durch klare Linien und die Verwendung hochwertiger Materialien. Das Herzstück der Kollektion ist die Integration von Aluminiumelementen, die nicht nur eine edle Optik bieten, sondern auch für verbesserte Stabilität und Haltbarkeit sorgen. Die moderne Farbpalette umfasst Silk Black, Rosé und Silver, wodurch das Duschsystem nahtlos in verschiedene Badezimmerstile integriert werden kann. Das Design zeichnet sich durch lange rechteckige Linien und perfekte Kreise aus, was einen auffälligen und ausdrucksstarken Look erzeugt.Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Wassereffizienz. Das System verfügt über Durchflussbegrenzer, die den Wasserverbrauch der Handbrause auf 8 Liter pro Minute und der Regendusche auf 12 Liter pro Minute reduzieren, ohne den Duschkomfort zu beeinträchtigen. Die Regendusche und die Handbrause bieten zwei verschiedene Strahlarten: einen normalen Regenstrahl und den luxuriösen SilkRain-Modus, bei dem ultrafeine Wassertröpfchen ein Spa-ähnliches Erlebnis schaffen.Die Handhabung und Wartung des Alu+ Duschsystems sind benutzerfreundlich gestaltet. Mit dem EasyDial-Regler am Duschkopf und einem leicht verstellbaren Hebel an der Handbrause können die Strahlarten einfach gewechselt werden. Die EasyClean-Düsen sorgen dafür, dass die Brausen kalkfrei bleiben und leicht zu reinigen sind. Das System umfasst zudem eine höhenverstellbare Wandhalterung und eine Anti-Kalk-Funktion.Die Alu+ Kollektion vereint nicht nur ästhetische Aspekte, sondern überzeugt auch mit nützlichen, praktischen Features wie integrierten Ablagefächern und passenden Kosmetikstangen. Ergänzt wird das Duschsystem durch passende Beauty Bars, die in den gleichen Farben erhältlich sind und praktische Spiegel, Handtuchhalter und Ablagen bieten. Diese Accessoires vervollständigen die stilvolle und funktionale Gestaltung des Badezimmers.Ein weiteres Highlight ist die perfekte Harmonie der Duschsysteme mit den Cerafine O Waschtisch- und Bidetarmaturen, die in denselben Farben und im gleichen Stil kombiniert werden können.Das Ideal Standard Alu+ Duschsystem wurde für seine Nachhaltigkeit und sein innovatives Design mit dem iF Design Award 2024 ausgezeichnet. Es ist eine moderne und umweltbewusste Wahl für jedes Badezimmer und überzeugt durch seine hohe Qualität und Vielseitigkeit.