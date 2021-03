Geberit FlowFit: Neues Installationssystem für Trinkwasser und Heizung

Mit dem innovativen Installationssystem FlowFit , hat die Firma Geberit ein neues Versorgungssystem vorgestellt, das universell einsetzbar ist. Das zukunftsorientierte System basiert vollständig auf den drei Hauptbedürfnissen der Installateure und Planer - Sicherheit, Hygiene und Wirtschaftlichkeit. Dank innovativer Rohrleitungskomponenten und Fittings mit Schutzabdeckungen können Installateure von der einfachen, effizienten und sicheren Installation mehrschichtiger Verbundrohrsysteme profitieren. Während des Geberit FlowFit Installationsvorgangs müssen die Werkzeuge nicht ständig gewechselt werden: Zum Pressen von acht Größen von d16 bis d75 sind nur zwei Presszangen erforderlich. Dies führt zu einer geringen Unterbrechung, einem wirtschaftlichen Prozess und spart dadurch an Montagezeit. Für den Einbau in Mehrfamilienhäuser reicht eine manuelle Handpressmaschine aus. Folgende Highlights zeichnen die FlowFit Serie on Geberit aus:Pressindikator für sichere Montage: Um eine absolut sichere und zuverlässige Installation zu gewährleisten, verfügt die Geberit FlowFit Fittings über einen Pressindikator, der herunterfällt, wenn die Verbindung dauerhaft und fest verpresst wird. Diese Anzeige erlaubt keine falsche Verpressung. Darüber hinaus verfügt jedes Geberit FlowFit Fitting über ein Fenster, durch das die Einstecktiefe überprüft werden kann. Die Farbe des Zubehörs entspricht der Farbe der Druckklemme, so dass Verwechslungen vermieden werden können.Praktisches, handliches Presswerkzeug: Acht FlowFit-Größen von d16 bis d75 erfordern nur zwei verschiedene Pressbacken. Dies gewährleistet eine schnelle und unterbrechungsfreie Installation. Sie können sogar eine manuelle Handpressemaschine von Geberit verwenden, um FlowFit-Größen bis zu d40 zu drücken. Dies ist praktisch und platzsparend.Mehrschichtiges Verbundrohrsystem: Das Geberit FlowFit-Rohr ist ein mehrschichtiges Verbundrohr, das aus drei Schichten besteht. Die innere und äußere Schicht bestehen aus Polyethylen und die mittlere Schicht aus Aluminium. Dies schützt das Rohr vor mechanischer Beschädigung und Korrosion. Die Geberit FlowFit Rohre gibt es als Stangen, Rollen und vorgedämmte Rohre.Schutzkappen für perfekte Hygine: Die Schutzkappen auf den Geberit FlowFit Fittings, Rohren und Gewindefittings sorgen für eine optimale und einwandfreie Hygiene. Somit werden die Fittings bis zur endgültigen Montage staubfrei sauber gehalten. Die Fittings sorgen zusätzlich für einen optimierten Durchfluss und geringere Druckverluste.Anschluss an bestehende Anschlüsse: Mit dem universellen Geberit MasterFix-Übergang kann das Geberit FlowFit-System ohne Werkzeug an alle Geberit Versorgungssysteme angeschlossen werden. Darüber hinaus ist das FlowFit-System mit dem PushFit-System kompatibel. Das System kann auch über Adapter an alle Geberit-Rohrleitungssysteme angeschlossen werden.Das FlowFit System von Geberit erscheint im Frühjahr 2021 auf dem Markt und ist bei Skybad.de erhältlich, dem Onlineshop für Wohlfühlbäder.