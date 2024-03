Das Geberit AquaClean Alba macht den Einstieg in die innovative Welt der Dusch-WCs erschwinglicher, wobei es grundlegende Funktionen eines Dusch-WCs bietet. Mit einem ansprechenden Design überzeugt das AquaClean Alba durch seine diskrete äußere Erscheinung, die nicht sofort auf die integrierte Dusch-WC-Funktion hinweist.Eine Funktion des AquaClean Alba ist die Warmwasserbereitung über einen Warmwasserspeicher, die ein angenehmes und komfortables Erlebnis gewährleistet. Die Analdusche mit Whirlspray-Duschtechnologie ermöglicht eine gründliche Reinigung und sorgt für ein erfrischendes Gefühl. Die Duschstrahlstärke ist in fünf Stufen einstellbar, was eine individuelle Anpassung an die persönlichen Vorlieben ermöglicht.Eine besondere Innovation des Geberit AquaClean Alba liegt in der Möglichkeit, die Temperatur des Duschwassers über die Geberit Home App einzustellen. Diese Funktion ermöglicht eine personalisierte und präzise Anpassung des Komforts. Sowohl die Position als die Bewegung des Duscharms über die Geberit Home App gesteuert werden, wobei eine Positionierung in fünf Stufen möglich ist.Die Oszillierdusche des AquaClean Alba besitzt eine automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms, was zu einer noch gründlicheren Reinigung beiträgt. Die automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser sowie das integrierte Entkalkungsprogramm stellen sicher, dass das Dusch-WC stets hygienisch und funktionsfähig bleibt.Die SoftClosing-Funktion für den WC-Sitz und den WC-Deckel beim Geberit AquaClean Alba stellt eine praktische Ergänzung dar. Dank dieser Technologie schließen sowohl der Sitz als auch der Deckel sanft und geräuschlos, ohne abruptes Herunterfallen. Diese Funktion verbessert nicht nur die Benutzerfreundlichkeit des Dusch-WCs, sondern trägt auch zur Langlebigkeit bei, indem sie unnötigen Verschleiß und potenzielle Beschädigungen verhindert.Besonders hervorzuheben ist, dass trotz der hochmodernen Funktionen der Aufpreis gegenüber einer herkömmlichen hochwertigen Toilette gering ist. Das Geberit AquaClean Alba bietet somit nicht ausschließlich einen innovativen Komfort, sondern ein unschlagbares Frischegefühl zu einem erschwinglichen Preis . Mit diesen herausragenden Merkmalen setzt das Geberit AquaClean Alba einen neuen Standard im Bereich der Dusch-WCs und verbindet Funktionalität mit ästhetischem Design.