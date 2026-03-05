Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053369

Skybad GmbH Schillerstraße 90 52477 Alsdorf, Deutschland http://www.skybad.de
Ansprechpartner:in Herr Jens Offergeld
Logo der Firma Skybad GmbH

Frühjahrsaktion: Skybad reduziert Hansa-Spültischarmaturen

Im März erhalten Kundinnen und Kunden 10 % Rabatt auf hochwertige Hansa-Spültischarmaturen im Skybad-Onlineshop – für mehr Komfort und modernes Design in der Küche.

(lifePR) (Alsdorf, )
Der Sanitär-Onlineshop Skybad startet eine attraktive Frühjahrsaktion für alle, die ihre Küche modernisieren oder funktional aufwerten möchten. Im Aktionszeitraum erhalten Kundinnen und Kunden 10 % Rabatt auf alle Hansa-Spültischarmaturen im Sortiment. Der Preisnachlass wird direkt im Warenkorb im Skybad-Onlineshop berücksichtigt und ermöglicht es Käuferinnen und Käufern, hochwertige Markenqualität zu einem besonders attraktiven Preis zu erwerben.

Küchenarmaturen gehören zu den am häufigsten genutzten Elementen im Haushalt. Entsprechend wichtig sind Qualität, Langlebigkeit und eine komfortable Bedienung. Armaturen der Marke Hansa stehen seit vielen Jahren für zuverlässige Technik, hochwertige Materialien und ein modernes, zeitloses Design. Mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten – etwa schwenkbaren Ausläufen, praktischen Einhebelmischern oder Modellen mit Ausziehbrause – bieten Hansa-Spültischarmaturen flexible Lösungen für verschiedene Küchenkonzepte und individuelle Anforderungen im Alltag.

Mit der aktuellen Rabattaktion möchte Skybad Kundinnen und Kunden einen zusätzlichen Anreiz geben, ihre Küche aufzuwerten oder im Rahmen einer Renovierung gezielt auf Markenqualität zu setzen. Gerade im Küchenbereich spielen neben der Funktionalität auch Design und Ergonomie eine immer größere Rolle. Moderne Spültischarmaturen verbinden heute komfortable Bedienung mit klaren Formen und hochwertigen Oberflächen, die sich harmonisch in unterschiedliche Küchendesigns integrieren lassen.

Die Hansa-Spültischarmaturen-Aktion bei Skybad läuft zeitlich begrenzt bis 31. März 2026. Interessierte können sich online über die verfügbaren Modelle informieren und den Preisvorteil direkt im Shop nutzen.

Weitere Informationen zur Aktion:https://www.skybad.de/...

Website Promotion

Website Promotion
Hansa Spültischarmaturen zum Aktionspreis bei skybad.de kaufen

Skybad GmbH

Skybad GmbH verhilft Ihnen zu Ihrem Wohlfühlbad - egal, ob Sie wenig Platz, ein beschränktes Budget oder den Wunsch nach dem besonderen Etwas haben. Der trusted Onlineshop für Sanitär vertreibt Produkte von führenden Herstellern und ermöglicht es Ihnen, alles rund ums Bad zu Top-Preisen bequem und sicher zu shoppen. Qualifizierte Beratung ist montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter der Nummer 0241-5183260 verfügbar. Außerhalb dieser Zeit erreichen Sie uns unter info@skybad.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.skybad.de.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.