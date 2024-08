Einfache Stauraumlösungen

Regal über dem WC

Stauraum kann man nie genug haben – besonders im Badezimmer. Neben Handtüchern und Kosmetika müssen auch elektronische Artikel und diverse Frisierzubehörteile untergebracht werden. Das kann in kleinen Bädern zu einer Herausforderung werden. Denn nicht nur der begrenzte Platz macht das Verstauen schwierig. Falsch eingeräumte Pflegeutensilien lassen das Bad schnell unordentlich und überfüllt erscheinen, was den Raum noch kleiner wirken lässt. Mit diesen fünf einfachen Tricks können Sie dieses Problem lösen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie maximalen Stauraum in Ihrem Bad schaffen, ohne dass es vollgestopft aussieht.In vielen Bädern gibt es ungenutzten Platz über dem WC. Dieser Bereich eignet sich hervorragend für die Aufbewahrung von Make-up und Pflegeprodukten – beispielsweise auf einem schönen Regal. Selbst wenn das WC in einer Nische eingebaut ist, können Sie Regalbretter in passender Breite zuschneiden lassen. Das geht schnell und ist kostengünstig. Alternativ kann auch ein Schrank verwendet werden, jedoch bietet ein Regal mehr Flexibilität. Achten Sie darauf, das Regal oder den Schrank hoch genug anzubringen, um Kopfanstoßen beim Aufstehen zu vermeiden. Regale oder Schränke mit geringer Tiefe wirken zudem weniger erdrückend und sorgen für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Auch die freie Wand über der Badewanne kann für zusätzlichen Stauraum genutzt werden.[*] Spiegelschrank statt Spiegel Spiegelschränke sind wahre Stauraumwunder. Sie nehmen nicht mehr Platz ein als normale Spiegel, bieten jedoch zusätzlichen Stauraum, der sinnvoll unterteilt ist. Dank verstellbarer Einlageböden findet alles seinen Platz. Einige Modelle verfügen sogar über Steckdosen, USB-Anschlüsse, Magnetleisten für Pinzetten und Scheren, sowie Körbe und Kosmetikspiegel.[*]Wer sich für einen Spiegelschrank entscheidet und wenig Tiefe vor der Wand wünscht, kann zu Einbaumodellen greifen. Diese werden in die Wand eingelassen und ragen kaum in den Raum hinein. Das Stauraumvolumen bleibt dabei unverändert. Ähnliches gilt für WC-Module, in denen Toilettenbürste, Klopapierhalter, Reserverollen und Abfalleimer geschickt hinter der Wand verschwinden, sodass mehr Platz vor der Wand bleibt.[*]In der Dusche oder Wanne darf ein Thermostat nicht fehlen. Kombinieren Sie diesen ohnehin genutzten Platz mit einer Ablagefläche für Duschgels oder Shampoos. Die integrierte Ablage schafft nicht nur zusätzlichen Platz, sondern sieht auch ansprechend aus und sorgt dafür, dass Pflegeprodukte schnell griffbereit sind.[*] Duschkörbe über Eck Duschkörbe sind zwar einfach, aber effektiv. Hochwertige Hersteller wie sam oder Keuco bieten designstarke Duschkörbe an, die mehr Platz bieten als herkömmliche Ablageschalen. Besonders praktisch sind Eck-Duschkörbe, da sie ungenutzten Platz optimal ausnutzen.Mit diesen Tricks können Sie Ihr Badezimmer optimal nutzen und für Ordnung sorgen. Viele passende Produkte hierfür finden Sie auf skybad.de