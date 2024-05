In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt und zunehmend auf Komfort und Hygiene achtet, definiert das Duravit SensoWash D-Neo Kompakt Dusch-WC die Standards neu. Es vereint modernste Technologie mit elegantem Design und schafft damit eine einzigartige Erfahrung im Badezimmer.Mit seinen kompakten Abmessungen passt das Dusch-WC perfekt in moderne Badezimmer und bietet dennoch eine großzügige Nutzungsoberfläche. Die Möglichkeit zur Wandmontage ermöglicht eine flexible Installation, die sich nahtlos in verschiedene Badgestaltungen einfügt.Das herausragende Merkmal dieses Produkts ist zweifellos die mitgelieferte Fernbedienung, die eine einfache und intuitive Steuerung aller Funktionen ermöglicht. Mit nur wenigen Klicks können Benutzer zwischen verschiedenen Duschoptionen wählen, darunter die Gesäßdusche, die Ladydusche und die Komfortdusche, die jeweils auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten sind.Eine der beeindruckendsten Eigenschaften des Duravit SensoWash D-Neo ist die automatische Reinigungsfunktion für den Duschstab und den Duschkopf. Vor und nach jeder Nutzung werden diese Komponenten gründlich gereinigt, um höchste Hygienestandards zu gewährleisten.Die Sitzheizung mit Energiesparmodus sorgt für Wärme, selbst in kalten Umgebungen, während die Absenkautomatik für den WC-Sitz und den Deckel Geräusche minimiert und die Lebensdauer des Produkts erhöht. Ein sanftes Nachtlicht bietet eine angenehme Beleuchtung in der Dunkelheit, während die integrierte Entkalkungsfunktion die Wartung vereinfacht und die Lebensdauer des Dusch-WCs verlängert.Die antibakterielle Keramikglasur sorgt für eine hygienische Umgebung, während der Sitzsensor ungewollte Aktivierungen verhindert.Darüber hinaus ermöglicht das Duravit SensoWash D-Neo eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse jedes Benutzers. Die Warmwassertemperatur, die Intensität des Duschstrahls und die Position des Duschstabs sind stufenlos einstellbar, um ein personalisiertes Duscherlebnis zu schaffen. Bis zu zwei Benutzerprofile können programmiert werden, um die individuellen Vorlieben für jede Benutzergruppe zu speichern.Insgesamt bietet das Duravit SensoWash D-Neo Kompakt Dusch-WC eine unübertroffene Kombination aus Luxus, Hygiene und Benutzerfreundlichkeit. Es ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Kunden, die das Beste aus ihrer Toilettenausstattung herausholen möchten.Dieses und viele weitere spannende Produkte finden Sie auf skybad.de