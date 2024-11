Duravit 10% Extra-Rabatt

Nutzen Sie den 10% Extra-Rabatt auf ausgewählte Armaturen, Brausen und Zubehör von Duravit im Skybad-Shop! Die Aktion läuft vom, und der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen. Dieses Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht, also verpassen Sie nicht die Gelegenheit, hochwertige Duravit-Produkte für Ihr Badezimmer zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Ob Waschtischarmaturen, Handbrausen oder passendes Zubehör – jetzt ist der perfekte Moment für ein stilvolles Upgrade in Ihrem Bad!Teil dieser Aktion sind unteranderem folgende Artikel:Diese Aufputz-Einhebelmischer-Wannenarmatur in Chrom überzeugt durch ihr zeitloses Design und einfache Bedienung. Sie verfügt über einen Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss und ist ideal für die Wandmontage geeignet.Die Waschtischarmatur der Serie B.1 in Größe M besticht durch eine Ausladung von 139 mm und eine Auslaufhöhe von 110 mm. Sie ist mit einem Keramikmischsystem ausgestattet und verfügt über eine Zugstangen-Ablaufgarnitur sowie einen verstellbaren Strahlformer für optimalen Wasserfluss.Diese Handbrause in Chrom/Weiß bietet drei Strahlarten: Soft Rain, Rain und Intense Rain. Dank der drehbaren Strahlscheibe können Sie bequem zwischen den Strahlarten wechseln. Die Silikonnoppen ermöglichen eine einfache Reinigung, und die maximale Durchflussmenge beträgt 9 l/min bei 3 bar.Alle Produkte, der 10% Extra-Rabatt Aktion von Duravit, finden Sie auf skybad.de.