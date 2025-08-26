Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033475

Skybad GmbH Schillerstraße 90 52477 Alsdorf, Deutschland http://www.skybad.de
Ansprechpartner:in Herr Jens Offergeld
Logo der Firma Skybad GmbH

Die Vielfalt auf einen Blick

Finden Sie das ideale WC für Ihr Badezimmer – von klassisch bis innovativ

(lifePR) (Bad Honnef, )
Auf unserer Seite skybad.de finden Sie eine große Auswahl an WCs sowie den passenden Sitzen. Die Auswahl reicht von klassischen Stand- und Wand-WCs über moderne Tief‑ und Flachspüler bis hin zu komfortablen Dusch-WCs – passgenau für verschiedene Wohn- und Lifestyle-Bedürfnisse.
  1. Wand‑WC vs. Stand‑WC
    Wer eine moderne und leicht zu reinigende Lösung sucht, findet mit dem Wand-WC eine elegante Variante: Sie wirkt zeitgemäß, schafft optisch Platz und erleichtert die Bodenreinigung – ideal für kleinere Bäder. Für klassische Abflussinstallationen ist das Stand-WC weiterhin relevant.
  2. Tiefspüler oder Flachspüler?
    Der Tiefspüler ist heute Standard: Er leitet Abfälle direkt ins Wasser, minimiert Gerüche, ist pflegeleicht und schont die Hygiene. Skybad stellt eine Reihe solcher Tiefspüler-Modelle bereit, darunter das Duravit ME by Starck Wand Tiefspül‑WC (spülrandlos) oder das Villeroy & Boch Subway 2.0 Wand‑WC mit Tiefspüler und Befestigungssatz. Der Flachspüler bietet eine sichtbare Ablagefläche – vorteilhaft bei medizinischer Kontrolle oder für hygienebewusste Nutzer. Beispiele im Shop sind das Villeroy & Boch O.Novo Wand Flachspül‑WC oder das Laufen Pro Wand‑Flachspül‑WC.
  3. Dusch‑WCs – der aufsteigende Hygiene-Trend
    Dusch-WCs kombinieren Komfort und Hygiene durch Warmwasserreinigung, einstellbare Strahlstärke und Bewegungsfunktionen. Besonders gefragt sind Modelle wie das Geberit AquaClean Mera Comfort Wand-Tiefspül-WC, das Villeroy & Boch ViClean I100 oder das Laufen Cleanet riva Dusch-WC – technisch anspruchsvoll und komfortabel. Solche Systeme – vielfach spülrandlos – gewinnen mehr Anhänger bei Neubauten und Sanierungen.
Top‑Produkte als Beispiele
Skybad.de positioniert sich mit ihrem Sortiment als moderne Anlaufstelle für Sanitärinnovationen. Die klaren Klassifizierungen, Wand- oder Stand-WC, Tief- oder Flachspüler, ermöglichen Kund:innen eine fundierte Kaufentscheidung.Ob Preisbewusste oder Luxusorientierte: Skybad bietet passende Optionen für stilvolle, funktionale und zeitgemäße Badezimmerträume.

Website Promotion

Website Promotion

Skybad GmbH

Skybad GmbH verhilft Ihnen zu Ihrem Wohlfühlbad - egal, ob Sie wenig Platz, ein beschränktes Budget oder den Wunsch nach dem besonderen Etwas haben. Der trusted Onlineshop für Sanitär vertreibt Produkte von führenden Herstellern und ermöglicht es Ihnen, alles rund ums Bad zu Top-Preisen bequem und sicher zu shoppen. Qualifizierte Beratung ist montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter der Nummer 0241-5183260 verfügbar. Außerhalb dieser Zeit erreichen Sie uns unter info@skybad.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.skybad.de.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.