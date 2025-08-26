Die Vielfalt auf einen Blick

- Wand‑WC vs. Stand‑WC
Wer eine moderne und leicht zu reinigende Lösung sucht, findet mit dem Wand-WC eine elegante Variante: Sie wirkt zeitgemäß, schafft optisch Platz und erleichtert die Bodenreinigung – ideal für kleinere Bäder. Für klassische Abflussinstallationen ist das Stand-WC weiterhin relevant.
- Tiefspüler oder Flachspüler?
Der Tiefspüler ist heute Standard: Er leitet Abfälle direkt ins Wasser, minimiert Gerüche, ist pflegeleicht und schont die Hygiene. Skybad stellt eine Reihe solcher Tiefspüler-Modelle bereit, darunter das Duravit ME by Starck Wand Tiefspül‑WC (spülrandlos) oder das Villeroy & Boch Subway 2.0 Wand‑WC mit Tiefspüler und Befestigungssatz. Der Flachspüler bietet eine sichtbare Ablagefläche – vorteilhaft bei medizinischer Kontrolle oder für hygienebewusste Nutzer. Beispiele im Shop sind das Villeroy & Boch O.Novo Wand Flachspül‑WC oder das Laufen Pro Wand‑Flachspül‑WC.
- Dusch‑WCs – der aufsteigende Hygiene-Trend
Dusch-WCs kombinieren Komfort und Hygiene durch Warmwasserreinigung, einstellbare Strahlstärke und Bewegungsfunktionen. Besonders gefragt sind Modelle wie das Geberit AquaClean Mera Comfort Wand-Tiefspül-WC, das Villeroy & Boch ViClean I100 oder das Laufen Cleanet riva Dusch-WC – technisch anspruchsvoll und komfortabel. Solche Systeme – vielfach spülrandlos – gewinnen mehr Anhänger bei Neubauten und Sanierungen.
- Villeroy & Boch Avento Combi‑Pack: Spülrandloses Wand‑WC inklusive Sitz. Ideal für klassische Kunden, die Wert auf Design und Komfort legen.
- RAK Resort/WC Feeling: Spülrandlos, wandhängend – erhältlich in Weiß oder Schwarz-Matt. Ein stilstarkes Statementbad.
- Geberit AquaClean Mera Comfort: High-End Dusch-WC-Komplettanlage – eine luxuriöse Lösung im Smart-Bad.
- Villeroy & Boch Subway 3.0 Combi-Pack mit TwistFlush: Solide Technik trifft modernes Design.