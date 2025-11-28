Kontakt
Skybad GmbH Schillerstraße 90 52477 Alsdorf, Deutschland
Ansprechpartner:in Herr Jens Offergeld
Black Week 2025 bei Skybad

Black Week 2025 bei Skybad: Große Rabatte auf Bad und Sanitär

Alsdorf
Pünktlich zur Black Week starten wir bei Skybad eine exklusive Aktionswoche mit attraktiven Rabatten auf zahlreiche Bad- und Sanitärprodukte. Vom 24. bis 30. November bieten wir unseren Kundinnen und Kunden hochwertige Markenartikel zu stark reduzierten Preisen – ideal für alle, die ihr Badezimmer modernisieren oder aufwerten möchten.

Im Aktionszeitraum haben wir viele beliebte Produktkategorien deutlich im Preis gesenkt – darunter:
  • Armaturen für Waschtisch, Dusche, Badewanne und Küche
  • WC- und Spülsysteme, inklusive moderner Dusch-WCs
  • Duschsysteme mit Kopf- und Handbrausen
  • Badaccessoires wie Handtuchhalter, Spiegel, Seifenspender
  • Waschtische, Badmöbel und passendes Zubehör
Unsere Rabatte orientieren sich am durchschnittlichen Großhandelspreis – je nach Produkt sind Ersparnisse von bis zu 50 % oder mehr möglich. Besonders beliebt sind in dieser Woche Komplettlösungen für die Badrenovierung sowie Designprodukte namhafter Hersteller.

Ob Neubau, Sanierung oder stilvolles Update – die Black Week ist der ideale Zeitpunkt, um hochwertige Sanitärprodukte zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu sichern. Schnell sein lohnt sich, denn viele Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht.

Alle Angebote und Details zur Aktion finden Sie unter:
www.skybad.de/black-week-2025.html

Skybad GmbH

Skybad GmbH verhilft Ihnen zu Ihrem Wohlfühlbad - egal, ob Sie wenig Platz, ein beschränktes Budget oder den Wunsch nach dem besonderen Etwas haben. Der trusted Onlineshop für Sanitär vertreibt Produkte von führenden Herstellern und ermöglicht es Ihnen, alles rund ums Bad zu Top-Preisen bequem und sicher zu shoppen. Qualifizierte Beratung ist montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter der Nummer 0241-5183260 verfügbar. Außerhalb dieser Zeit erreichen Sie uns unter info@skybad.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.skybad.de.

