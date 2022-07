Badezimmermöbel-Sets mit Spiegel & Spiegelschrank

Die stilvolle Finero Badmöbel Serie von Villeroy und Boch ist die perfekte Wahl für alle, die attraktive und praktische Badmöbelsets suchen. Die Badmöbel-Sets bestehen aus einem dünnwandigen Waschtisch mit Unterschrank und wahlweise einem Spiegelschrank oder Lichtspiegel sowie Hoch- und Seitenschränken, die entweder mit Anschlag rechts oder links erhältlich sind. Die Villeroy und Boch Finero Badmöbel-Kollektion überzeugt durch ihre innovative Push-to-open Funktion und innenliegenden Fronten, die langanhaltende Qualität garantiert. Die Möbelstücke sind in zwei Holzoberflächen - einem dunkleren Holzton Stone Oak und einem helleren Kansas Oak - sowie in den modernen Farben Glossy White und Glossy Grey verfügbar. Das Sortiment an unterschiedlichen Größen von 60 cm bis 130 cm ermöglicht es, die Möbelstücke flexibel in jedes Badezimmer zu integrieren. Zudem bieten die Möbelstücke durch optional erhältliche Accessory Boxes viel Stauraum für Pflegeprodukte und Hygieneartikel.Alle Finero Waschtische sind mit CeramicPlus Beschichtung, welche eine einfache Reinigung garantiert und werden in Deutschland hergestellt. Außerdem verfügen die Schrankwaschtische über funktionale Ablageflächen. Die passenden Finero Badmöbel werden in Österreich herstellt. Alle Finero Artikel sind natürlich von bewährter Villeroy & Boch Qualität. Die Finero Spiegelschränke und Lichtspiegel verfügen über LED-Beleuchten und sind somit energiesparend.Bei skybad.de finden Sie eine große Auswahl der neuen Villeroy & Boch Finero Badmöbel-Sets und eine Vielzahl dieser Sets ist sofort lieferbar!