Bad 4.0 – Das digitale Bad

Die Nachfrage nach Komfort, Unterhaltung und technologischen Helfern, die den Alltag erleichtern, nimmt von Tag zu Tag zu, auch im Bad. Sanitärhersteller haben diesen Trend erkannt und entsprechend gehandelt. Sie zeigen sich offen gegenüber digitalen Veränderungen von Prozessen und ihren Produkten, denn hierdurch wird nicht nur der tägliche Badezimmerbesuch erleichtert, sondern auch eine Wellness Oase für sorgenfreie Momente geschaffen. Es verwundert daher nicht, dass in immer mehr Badezimmern Digitalisierung und damit einhergehende Smart-Home-Konzepte Einzug halten.Badmöbel und Badarmaturen, die mit Hightech Funktionen ausgestattet sind, ermöglichen vor allem älteren und gehandicapten Menschen mehr Selbstbestimmung und Freiheit. Zusätzlich tragen sie aufgrund ihrer verschiedenen Sicherheitsfunktionen zu einem sicheren Gefühl im Bad bei und setzen das Risiko der Keimübertragen dank berührungsloser Bedienung herab.Auch Skybad ist vom intelligenten Bad begeistert und stellt Ihnen vier Produkte fürs Bad von morgen vor:Mehr und mehr fassen Sanitärprodukte mit Bluetooth-Funktion Fuß in moderne Badezimmer. Hierzu zählt beispielsweise die Grohe Eurosmart Cosmopolitan E Waschtischarmatur . Sie lässt sich mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern via Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul bedienen und ist dadurch besonders hygienefreundlich und optimal für barrierefreie Bäder geeignet. In Kombination mit dem Grohe Professional Bluetooth Monitoring-System kann sie außerdem perfekt auf Ihr Nutzverhalten eingestellt und überwacht werden. Hierzu benötigen Sie lediglich die entsprechende App, die Sie im iTunes oder Google Playstore herunterladen können. Einmal installiert können Sie bis zu 3 Profile speichern, automatisch die Nachlaufzeit des Wassers sowie die Spülungen und thermische Desinfektionen bestimmen.Auch Emco Asis Select Spiegelschränke sind mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet. Hierdurch können Sie sie jederzeit mit Ihrem Smartphone verbinden und dank der in den Spiegelschränken eingebauten Lautsprechern perfekt in den Tag starten, indem Sie morgens beim Fertigmachen Ihre Lieblingsmusik hören.Ebenfalls beliebt sind Sanitärprodukte mit Infrarot-Sensoren. Hierdurch lassen sich zum Beispiel ohne Berührung Spiegelschranktüren öffnen, Armaturen bedienen und WC-Spülungen betätigen. Insbesondere Letzteres erfreut sich zunehmender Popularität, und das nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch in öffentlichen und hoch frequentierten Sanitärräumen wie Krankenhäuser und Kindergärten. Durch die berührungslose Spülung nämlich wird das Risiko der Keimübertragung geringgehalten. So ist es auch bei der Grohe Tectron Skate Betätigungsplatte , die über Infrarot-Elektronik bedient wird. Hier erfolgt die Spülung automatisch und bedarfsgerecht nach Benutzung. Zusätzlich stehen Ihnen sieben voreingestellte Spülprogramme zur Verfügung, die Sie mithilfe der Funktionskontrollleuchten einstellen und nachvollziehen können.Doch Grohe hat mehr als nur Betätigungsplatten mit intelligenter Technologie entwickelt. Hierzu gehört unter anderem das Sensia-Arena Dusch-WC . Die Grohe SkinClean Technologie, bestehend aus 2 verstellbaren Duscharmen, garantiert eine perfekte Reinigung mit warmen Wasser. Dank der intelligenten Technologie sind außerdem Wassertemperatur sowie Strahlstärke einstellbar und für die Nutzererkennung einspeicherbar. Weitere Highlights versprechen das dezente Nachtlicht im Inneren des WCs, sowie die Infrarot Benutzererkennung, welche den WC Deckel automatisch öffnet und schließt – komplett berührungslos.Diese vier Produkte geben nur einen kleinen Vorgeschmack auf das Bad der Zukunft. Weitere clevere Badprodukte, die die Nutzung von Sanitärräumen sowohl einfacher als auch hygienischer machen, finden Sie auf Skybad.de , dem Onlineshop für Wohlfühlbäder.