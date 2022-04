Was ist der Wert eines Portraits - Portrait

Wir zeichnen aus Leidenschaft und unser Ziel ist es vielen Menschen zu helfen, indem wir sie glücklicher machen. Wir zeichnen mit langjähriger Erfahrung und haben bereits viele Wünsche erfüllt und unzählige Kunstwerke für viele Familien vollendet. Wir zeichnen mit begrenzten Bestellmengen, denn für uns hat Qualität oberste Priorität. Wenn wir das Gefühl haben, dass die Anzahl der Bestellungen die Kapazität unserer Künstler übersteigt, werden wir keine neuen Bestellungen akzeptieren. Wir zeichnen fast fehlerfrei. Bei Sketchus studieren wir gemeinsam die Vorlage, und gehen sehr sorgfältig an das Zeichnen heran, um die Fehlerzahl zu minimieren.

Als Student konnte ich viele Preise durch das Zeichnen gewinnen. Die Idee, mit Portraits Geld zu verdienen, kam mir damals noch nicht in den Sinn.An einem sonnigen Tag, als ich im dritten Unijahr war, kam auf Empfehlung meines alten Klassenlehrers eine Geschäftsfrau zu mir, welche mich bat ihre verstorbene eineiige Zwillingsschwester zu zeichnen. Sie meinte, ich könne sie als Modell nehmen, da sich leider keine Fotos von ihrer Schwester als Vorlage eignen würden. So zeichnete ich sie direkt im Studio, mit den Abwandlungen, wie Sie sie wollte.Am Ende war mir das Gemälde sehr gelungen und es konnte viele Personen ihrer Verwandtschaft zu Tränen rühren.Zwar habe ich in nur zwei Arbeitstagen zum ersten Mal Geld verdient, aber es machte mich sehr glücklich durch Malerei die Emotionen zu erwecken. Ein weiteres Plus war, dass ich mir mit dem Verdienst ein Jahr lang Kunstutensilien kaufen konnte.Die eigentliche Kunst und die emotionale Bedeutung sind dagegen von unschätzbarem Wert.An sich kann man dies nicht beantworten, da der emotionale Wert nicht messbar ist und für einen Einzelnen viel mehr Bedeutung haben als für jemand anderen.Natürlich gibt es Kunstwerke von verstorbenen Künstlern, die Millionen von Euro wert sind.Aber bedenke für Dich, wie viel Dir Erinnerungen Wert sind oder, was es Dir bedeuten kann, durch ein Portrait schöne Momente wiederzuerwecken. Wenn Du nun in Betracht ziehst, dass eventuell mit dem Verzicht von nur einer oder zwei Tassen Kaffee im Jahr, Du ein Portrait von Sketchus zeichnen lassen kannst, an welches in Dir auch noch viele Jahre später Emotionen hervorrufen kann, wäre das nicht eine Investition wert?".Das ist unsere Geschichte, wie ich ein Gemälde zu ersten Mal verkaufte und heute immer noch verkaufe. Du kannst hier dein Foto zeichnen lassen Tu Ho -