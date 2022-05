Portrait zeichnen lassen mit Verstorbenen - Restauration in neuem Kunstwerk

Warum zeichnen wir so oft verstorbene Personen?Erfüllung eines HerzenswunschesNach meiner Ankunft in Deutschland war nur wenigen Leuten bekannt, dass ich Portraitzeichner bin. Es gab damals sehr viele talentierte Zeichner und deswegen war ich für Kunden nur schwer aufzufinden.Eines Mittags bekam ich eine Anfrage von einem 70-jährigen Mann, der meine Anzeige bei eBay-Kleinanzeigen fand. Er bat mich darum, ein Portrait seiner verstorbenen Mutter anzufertigen, nur leider hatte er nicht mehr als sehr verschwommene Fotos und eine vage Erinnerung an seine Mutter.Bis dato hatte er schon sehr viele andere Portraitzeichner angefragt, aber anscheinend fühlte sich niemand dazu bereit, das Werk zu fertigen. Wir wollten dem Mann unbedingt helfen und stellten uns der Herausforderung. Wir zeichneten das Portrait Schritt für Schritt und teilten ihm und seiner Familie die Zwischenstände mit. Er und seine Familie waren nach der Vollendung des Kunstwerks zutiefst gerührt. Wir konnten nicht nur seinen Wunsch erfüllen, sondern auch die schönen Erinnerungen mit seiner Mutter wecken. Portrait Zeichnen Lassen - Restauration in neuem KunstwerkHeutzutage ist es weder kompliziert noch eine Seltenheit, alte Fotos mithilfe von Bildbearbeitungssoftware wie Photoshop zu restaurieren, aber ein Bild zu zeichnen, welches als Erinnerung im Kopf ist, mit den alten Fotos als Vorlage zu verbinden, ist wirklich selten und genau deswegen ist dies einer unserer Stärken.Mit all unserem Enthusiasmus, Einsatz und unseren geschickten Händen haben wir nicht nur dazu beigetragen, alte Fotos schöner zu machen, sondern auch vielen Kunden geholfen, sich bei der Erinnerung an ihren Verstorbenen wohlzufühlen.Wir von Sketchus.de haben einen Traum. Wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen und Ihre alten tollen Erinnerungen zu verstorbenen “wiedererwecken” und auch kleine Herzen höher schlagen lassen durch Gemälde, die Begegnungen zeigen, die nicht möglich sind.Das ist der Unterschied, der Sketchus ausmacht.