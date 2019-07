Die Nominierungen des 1. Halbjahres 2019

Für den(dotiert mit 10.000 Euro - bereitgestellt von der Sparkasse KölnBonn, dem Kulturamt der Stadt Köln und Herrn Prof. Hon. Dr. med. Manuel E. Cornely) ermittelte die Jury Dr. Winfried Gellner, Norbert Raffelsiefen und Ulrike Westhoff als beste Inszenierungen ausinsgesamt gesehenen Stücken, folgendeStücke: „Sturm“ nach W. Shakespeare, eine Koproduktion von Mrosek/Wiesenhöfer/Diekamp/Winke, Orangerie - Theater im Volksgarten und studiobühneköln, Regie:, in der studiobühneköln und in der Orangerie - Theater im Volksgarten „The Perfect Match“ , eine Koproduktion von KimchiBrot Connection und studiobühneköln, Stückentwicklung: Alejandra Jenni, Constantin Hochkeppel und Laura N. JunghannsProduktion: subbotnik, Inszenierung, Spiel und Musik:(Kornelius Heidebrecht, Martin Kloepfer, Oleg Zhukov) in Koproduktion mit Damen und Herren Düsseldorf und Asphalt Festival, in der Orangerie - Theater im Volksgarten „Moby Dick“ nach Herman Melville, Produktion: Theater im Bauturm, Regie:, im Theater im Bauturm „Das Fest“ von Thomas Vinterberg und Mogens Rukov, Produktion: Theater der Keller, Regie:, im Theater der Keller „YOUTOPIA – eine ÜberLebensPerformance“ , im Rahmen von Sommerblut, Regie:, in der Kunst-Station Sankt Peter KölnDie Jury des mit 5.000 Euro dotierten(mit dem Sponsor GAG Immobilien AG), bestehend aus Christian Bos, Thomas Linden und Ulli Türk entschied sich für folgendeNominierungen ausStücken: „STÄDTE. KAMPF UM TROJA“ , Produktion: subbotnik in Koproduktion mit FFT Düsseldorf, Theater an der Ruhr und Freies Werkstatt Theater e.V., Inszenierung, Spiel, Musik:(Kornelius Heidebrecht, Martin Kloepfer und Oleg Zhukov) „Die Schöpfung: Der Anfang...“ von Bart Moeyaert, Produktion:Volker Hein, Spiel und Katharina Hoffmann, Cello, im Horizont Theater „NUR EIN TAG“ von Martin Baltscheit, Regie:, im TPZAKDie- Preisgeld 5.000 Euro - gestiftet von der TÜV Rheinland Stiftung(Jury: Dr. Rita Kramp, Thomas Linden und Melanie Suchy) nominierte ausSichtungen folgendeProduktionen:szenisches Tanzspiel von, im Schauspiel Köln - Grotte Depot „SEED“ , Produktion: IPtanz, im Rahmen von Sommerblut, Künstlerische Leitung, Choreographie:, in St. Gertrud Kirche + Kultur „A UNIVERSAL WEEKNESS“ , Produktion: Carla Jordão Choreography in Koproduktion mit Almada Dance Company (PT), Choreographie:in der TanzfakturFür den in diesem Jahr mit 5.000 Euro dotierten, Preis für politisches Theater im Köln, ausgelobt von der Freien Volksbühne Köln,hat die Jury (Mia (Maria) Helmis, Dirk Fröse, Dr. Sandra Nuy und Jan Stangier) für das erste Halbjahr 2019 bereits am 3.7. folgendeProduktionen nominiert:Produktion: Futur3 – freies Theaterkollektiv Köln in Zusammenarbeit mit Freihandelszone – Ensemblenetzwerk Köln, Produktionsleitung: Theresa Heussen, im Pfarrsaal St. Michaelein Projekt von Nuran David Calis, Produktion: Schauspiel Köln, Inszenierung: Nuran David Calis, im Schauspiel Köln - Depot 2von Thomas Vinterbeg und Mogens Rukov, Produktion: Theater der Keller, Inszenierung: Charlotte Sprenger, im Theater der KellerDie Nominierungen für denwerden nach der zweiten Jurysitzung im November bekanntgegeben. In dieser Sitzung werden auch die besten Inszenierungen des zweiten Halbjahres bestimmt die mit den vorgenannten Produktionen in Konkurrenz um den jeweiligen Hauptpreis gehen.Die feierliche Jubiläums-Preisverleihung der 30. Kölner Tanz- und Theaterpreise findet wie immer am ersten Montag im Dezember, diesmal amim Mediapark statt.