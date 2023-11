Sinnblick Pflegeroutinen – innovative Pflegeprodukte überzeugen dauerhaft

der schützende, beruhigende und pflegende Balancing Toner mit Hyluron, Süßholzwurzel und Aloe Vera

Umfragen stellen immer wieder die neugierige Frage, wie viel gerade Frauen monatlich für Fashion und Beauty ausgeben. Von besonderem Interesse sind hierbei die Ausgaben für Kosmetik und Hautpflegeprodukte, die über alle Altersgruppen hinweg einen bedeutenden Anteil an den Gesamtausgaben haben. Rund ein Viertel der Befragten gibt in exemplarischen Studienan, monatlich zwischen 20 und 50 Euro in die individuelle Hautpflege zu investieren. Mehr als 20 Prozent bezahlen für Kosmetika zwischen 50 und 100 Euro und immerhin 6 Prozent greifen noch tiefer in die Tasche und bezahlen 200 Euro und mehr für frisches, junges und gesundes Aussehen. Wenig verwunderlich, dass sich die Kosmetikindustrie mit immer neuen Produkten und Wirkversprechungen bemüht, diese Investitionsbereitschaft zu nutzen.Ein Blick in einen beliebigen Badezimmerschrank offenbart einen weiteren Grund dafür, dass Verbraucherinnen sich so intensiv mit der Produktvielfalt auseinandersetzen und viel Geld ausgeben: In vielen Fällen bleiben Pflegeprodukte nach dem Kauf eher früher als später ungenutzt. Spontankäufe, Produkte die auf Anhieb nicht halten konnten, was die Werbung des Herstellers verspricht oder schlimmstenfalls sogar nicht vertragen werden – oft werden Cremes, Lotions, Seren und Öle schon nach wenigen Anwendungen nur deshalb nicht weggeworfen, weil sie viel Geld gekostet haben. Häufig werden sie mindestens so lange ungenutzt aufbewahrt, bis neue Produkte ihren Platz beanspruchen.„Viele Kosmetikschränke platzen buchstäblich aus allen Nähten, obwohl die meisten Produkte überhaupt nicht genutzt werden“, weiß Thomas, Gründer der Kosmetikmarke Sinnblick. „Diese Erfahrung hat uns dazu motiviert, eine ganzheitliche Pflegeroutine zu entwickeln, die Frauen aus dem andauernden Teufelskreis aus der Suche nach der einen Marke und der Erkenntnis, sie einmal mehr doch nicht gefunden zu haben für immer befreit.“Als Ergebnis engagierter Produktentwicklung mit einem Fokus auf intensive Kommunikation mit Anwenderinnen der Produktmuster präsentiert Sinnblick heute eine ganzheitliche Pflegeroutine aus sechs Produkten:In den von Anwendern für Anwender entwickelten Rezepturen kombiniert Sinnblick bewährte Naturwirkstoffe wie Aloe Vera, Avocado-, Mandel- und Sesamöl, grünen Tee, Matcha oder Süßholzwurzel mit innovativen Inhaltsstoffen wie dem effektiven Feuchtigkeitsspender 3D-Hyaluron. Durch die Kombination der einzelnen Produkte untereinander und die optimale aufeinander abgestimmten Inhaltsstoffe bietet Sinnblick mit sechs Produkten eine umfassende und spürbar effektive Pflegeroutine, die das gesamte Spektrum individueller Bedürfnisse abdeckt. Entwicklung und Herstellung der Sinnblick Pflegeprodukte erfolgt vollständig in Deutschland.„Unser Ziel ist es, die effektivste Schönheitsmarke der Welt zu werden", beschreibt Thomas die ehrgeizigen Ziele der jungen Marke. „Dabei setzen wir auf die spürbare Wirkung wertvoller Inhaltsstoffe und ein modernes Konzept aus innovativen Produkten.“STYLEBOOK – Beauty Impact Report 2022