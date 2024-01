Effektiver Premium Vitamin-C-Booster der German Brand SINNBLICK

Schützt die Haut vor freien Radikalen, die zu vorzeitigen Alterungserscheinungen wie Falten und feinen Linien führen können.

Fördert einen gleichmäßigen Hautton, indem es die Reduktion von Hautflecken und Hyperpigmentierungen unterstützt.

Unterstützt die natürliche Kollagenproduktion, die Ihrer Haut Festigkeit und Elastizität verleiht.

Entzündungshemmende Eigenschaften, die Rötungen und Reizungen lindern.

Feuchtigkeitsversorgung und verbesserte Feuchtigkeitsspeicherung für ein pralles Hautgefühl.

Unterstützung bei der Regenerierung der Haut, was besonders für die Heilung von Narben und die Entfernung abgestorbener Hautzellen wichtig ist.

Schützt die Haut effektiv vor Umwelteinflüssen und oxidativem Stress.

Wirkt entzündungshemmend und beruhigt die Haut, wodurch sie gesünder und ausgeglichener erscheint.

Hilft, den Hautton zu verbessern und Hautflecken sowie Pigmentierungen zu reduzieren.

Bei Sinnblick steht die Harmonie von Natur und Wissenschaft im Mittelpunkt unseres Schaffens. Unser Vitamin C Booster ist ein Zeugnis dieser Philosophie. Dieses Serum ist nicht nur ein Pflegeprodukt; es ist eine Verpflichtung gegenüber Ihrer Hautgesundheit, basierend auf drei wesentlichen Inhaltsstoffen: Vitamin C, Allantoin und grünem Tee.Vitamin C ist bekannt für seine leistungsstarken Anti-Aging-Eigenschaften.Allantoin ist ein wahrer Held, wenn es um Hautberuhigung geht. Es bietet:Grüner Tee, reich an Antioxidantien, spielt eine entscheidende Rolle in der Schutzfunktion unseres Serums. Er:Der Sinnblick Vitamin C Booster vereint diese drei Schlüsselinhaltsstoffe in einer hochkonzentrierten, aber sanften Formel. Das Ergebnis ist ein strahlendes, jugendliches Hautbild und eine Haut, die nicht nur gesund aussieht, sondern sich auch so anfühlt.In Deutschland entwickelt und hergestellt, steht unser Vitamin C Booster für Qualität und Innovation. Vertrauen Sie auf ein Produkt, das Ihre Hautpflegeroutine revolutionieren und Ihre natürliche Schönheit zum Vorschein bringen wird.