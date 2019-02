singlereisen.de: Segelurlaub im Traumrevier Kroatien für Singles & Alleinreisende – Chillen und Fun!

28.02.19

(singlereisen.de) - Die kroatische Adria mit ihren vorgelagerten Inseln ist Segelgenuss pur. Erfahrene Skipper navigieren die Segelyacht zu den schönsten Buchten, die oft nur vom Wasser aus erreichbar sind.Man gleitet vorbei an grünen Hügelketten und weißen, schroffen Kalksteinfelsen und erlebt einen unvergesslichen Segelurlaub unter Gleichgesinnten. Während dieses 7-tägigen Segelurlaubs für Singles in Kroatien lernt man in lockerer Atmosphäre neue Leute kennen, mit denen man die schönen Momente teilen kann.. Wer Lust hat, geht im angesagt Carpe Diem Club feiern und tanzen bis in den Morgen. Werfen Sie einfach mal alle Sorgen und den Stress des Alltags über Bord. Genießen Sie in Ihrem Segelurlaub die Sonne und die unfassbar schönen Sonnenuntergänge mit einem kühlen Drink an Deck. Unter dem Motto: Relaxen und Fun verbringen Sie in Kroatiens einen genialen Segelurlaub mit weiteren Singles und Alleinreisenden.Entspannte Windverhältnisse lassen dieses Segelrevier auch für Anfänger ohne Segelerfahrung zu einem fantastischen Erlebnis werden. Während des Segeltörns fassen alle als Crew unter fachmännischer Anleitung täglich tatkräftig mit an.Kroatiens Inselwelt verzaubert und präsentiert sich von seiner schönsten Seite.7 Nächte an Bord einer modernen Segelyacht, deutscher Skipper6 Segeltage voller Genuss, Spaß und AbwechslungAnkern und Baden in den traumhaftesten BuchtenIm angesagten Carpe Diem Club feiern u.v.m.pro25.05. bis 01.06.2019 (1. Termin) und weitere bis Mitte September