Die Unternehmensübernahme als intelligente Win-Win-Strategie für Aus- und Einsteiger

Laut einer Studie des Institut für Mittelstandsforschung (IfM)wird in den Jahren 2022 bis 2026 in rund 190.000 deutschen Unternehmen eine Unternehmensnachfolge erforderlich. Bis 2035 erreicht außerdem die Generation der sogenannten „Babyboomer“, den geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1950 und 1964, das Rentenalter, was nicht nur zu einer Verschärfung des Fachkräftemangels, sondern auch zu einer Verstärkung der Nachfrage an Unternehmensnachfolgern führen wird. Auch wenn die von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägte deutsche Wirtschaft vor allen Dingen auf klassischen Familienunternehmen basiert – rund 91 Prozent aller Unternehmen sind in Familienbesitz – ist auch dies kein Garant für eine reibungslose Übergabe der Führung an die nächste Unternehmergeneration. Laut Nachfolge-Monitoring deutscher Familienunternehmen des ifo-Institutshaben 42 Prozent der befragten Familienunternehmen noch keine Nachfolgeregelung gefunden . Die Gründe sind vielfältig und reichen vom Fehlen einer Nachfolgegeneration über mangelndes Interesse und anderen Zukunftsplänen bis hin zur erwarteten Belastung durch Erbschafts- und Schenkungssteuer.Dem gegenüber steht knapp ein Viertel der 18 bis 67-jährigen, die laut KfW-Gründungsmonitor 2023, den Wunsch nach beruflicher Selbständigkeit äußern. Dass diese Zahl in den letzten Jahren konstant rückläufig ist und tatsächlich im Jahr 2023 auch nur rund 200.000 Neugründungen zu verzeichnen waren, liegt unter anderem auch an den Herausforderungen, die mit einer Gründung verbunden sind und die bewältigt werden müssen, um ein neugegründetes Unternehmen aufzubauen, am Markt zu etablieren und zur Rentabilität zu führen. Wie schwer es ist, unter diesen Umständen erfolgreich zu sein, belegt die Tatsache, dass laut Deutschem Startup-Monitor„Die meisten Neugründer beginnen buchstäblich bei null, angetrieben von einer Idee oder dem Wunsch, der Arbeitslosigkeit oder der Abhängigkeit, den Beschränkungen und dem Mangel an Perspektiven eines Angestelltenverhältnisses zu entkommen“, weiß Andreas Weihgold, Partner bei Simple Trust Solutions. „Auf der anderen Seite stehen oft langjährig erfolgreiche Unternehmen mit etablierten Strukturen, bekannten Marken und signifikanter Nachfrage, die vom Markt verschwinden, wenn sie keine Nachfolger finden. Unsere Aufgabe besteht darin, diese beiden Parteien zusammenzuführen und für beide Seiten mit einer Unternehmensübernahme eine optimale Lösung zu gestalten.“Auch wenn das Bild des innovativen Startups sich von außen betrachtet als die zeitgemäße Form der Unternehmensgründung präsentiert, kann die Unternehmensübernahme mit starken Argumenten punkten. Wer ein Unternehmen kauft, anstatt neu zu gründen, spart meist viel Zeit und meist auch Geld. Risiken sind leichter zu kalkulieren, weil zum Beispiel bereits ein Kundenstamm besteht und konkrete Umsatzzahlen vorliegen. Während ein neu gegründetes Unternehmen erst Kunden finden muss, kann nach einer Übernahme sofort Umsatz generiert werden. Organisationsstrukturen sind in bestehenden Unternehmen etabliert und erprobt und durch die Übernahme von Investitionsgütern, Produktionsmitteln und Personal kann idealerweise der Geschäftsbetrieb nahtlos fortgesetzt werden. Trotzdem besteht immer die Möglichkeit, ein bestehendes Unternehmen nach den eigenen Vorstellungen schrittweise umzugestalten.„Entgegen der Erwartung vieler Kandidaten für eine Unternehmensübernahme ist selbst die Übernehme eines erfolgreichen Unternehmens nicht automatisch eine Frage des Startkapitals“, betont Weihgold. „Gemeinsam mit unseren Mandanten finden wir das geeignete Finanzierungsmodell in Gestalt von Bankkrediten, Förderprogrammen, externen Investoren oder sogar einer Finanzierung über die laufenden Umsätze des übernommenen Unternehmens. Davon profitieren nicht nur die Käufer, auch den Verkäufern bleibt eine Auflösung mit den zu erwartenden Einbußen erspart.“Simple Trust Solutions analysiert die konkrete Situation von Verkäufern und potenziellen Käufern und identifiziert passende Matches. In individuellen Coachings und mit praxisorientierter Unterstützung begleiten Berater und machen fit für die erforderlichen Verhandlungen. Auch in Fragen der konkreten Finanzierung bietet Simple Trust Solutions fachkundige und praktische Unterstützung und investiert auch selbst in die Finanzierung besonders vielversprechender Projekte oder vermittelt geeignete Netzwerkpartner. Über die eigentliche Unternehmensübernahme hinaus begleitet das Team aus erfahrenen Beratern das „neue alte“ Unternehmen in seiner Entwicklung.