SIMFO GmbH präsentiert maintrac auf der BIO International Convention 2017

Die SIMFO GmbH wurde von der Europäischen Kommission als eine der 15 innovativsten Europäischen Firmen auf die BIO International Convention (BIO) 2017 eingeladen, die maintracLiquid Biopsy unter der Schirmherrschaft der EU vorzustellen.Auf der BIO werden über 16.000 Biotechnologie- und Pharma-Führungskräfte erwartet um neue Möglichkeiten und vielversprechende Partnerschaften auszuloten. Kleine und mittelständische Unternehmen erhalten die Möglichkeit, weitreichende Informationen über den US-Amerikanischen Healthcare und Biotech-Markt zu erhalten. David Cameron, der ehemalige Premierminister Großbritanniens, wird die Eröffnungsrede halten.Maintracist ein neues Verfahren in der Krebsdiagnostik und Therapieüberwachung. Maintracidentifiziert und quantifiziert die in der Blutprobe eines Krebspatienten befindlichen Tumorzellen (zirkulierende Tumorzellen) und analysiert die Wirkung ausgewählter Medikamente. In klinischen Studien mit über 650 Patienten hat maintracnachgewiesen, dass eine Überwachung der CETC in der adjuvanten Situation, sowie während der Hormon- und Antikörpertherapie bei Brustkrebs signifikante Vorteile bringt. Eine wiederauftretende Tumoraktivität kann dabei frühzeitig erkannt werden.Weitere Informationen: