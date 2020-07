Pressemitteilung BoxID: 807102 (SiLight e.K)

FotoBox (Photobooth) für jede Veranstaltung

Unterhaltung und dauerhafte Erinnerung

Eine FotoBox ist ideal für private Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage geeignet.



Aber nicht nur für private Anlässe kann eine FotoBox genutzt werden. FotoBox24.click bietet FotoBoxen in verschiedensten Ausführungen an.

Die High-End-Fotoautomaten werden durch die Besucher selbst bedient und durch die Vorschaufunktion mit Countdown sieht man schon vorab wie das Foto werden wird.



Verkleidungen sind inklusive

Das Team von FotoBox24.click legt ca. 20 Verkleidungen bei die passend zum Anlass ausgewählt werden. So werden die Fotos noch lustiger.



Blitz eingebaut

Damit die Bilder in optimaler Qualität vorliegen ist in allen FotoBoxen von FotoBox24.click eine professionelle Spiegelreflexkamera mit einem zusätzlichen Profi-Blitz installiert.



Bildversand per eMail

Wenn gewünscht kann der Fotoautomat das jeweilige Bild gleich an eine individuelle Emailadresse senden. Wenn die FotoBox vor Ort Mobilfunkempfang hat geht das problemlos direkt, sonst werden die Bilder übertragen sobald die FotoBox wieder zurück geliefert wurde.



Unbegrenzt digitale Bilder

Für ungetrübten Spaß sorgt die FotoBox indem sie unbegrenzt viele Bilder speichert. Diese werden nach der Veranstaltung auf DVD bereitgestellt.



Druckfunktion vor Ort verfügbar

Mit der "Sofort-Druck-Option" wird ein Profidrucker mitgeliefert der mehrere hundert Bilder in Top-Qualität drucken kann. Dabei benötigt er je Bild nichtmal 15 Sekunden Druckzeit.



Ständige Weiterentwicklung

Damit die FotoBoxen immer auf dem aktuellsten Stand sind werden sie ständig weiterentwickelt und die einzelne Komponenten erneuert. Ebenso wird die Software immer auf einem aktuellen Stand gehalten.

