Wechsel im Stiftungsrat von SIK-ISEA

Guido Fürer folgt auf Erich Hunziker

Guido Fürer wird Stiftungsratsmitglied und Vorsitzender der Finanzkommission des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA). Er folgt auf Erich Hunziker, der nach langjähriger, erfolgreicher Amtszeit zurücktritt.



Es freut uns, dass Guido Fürer am 9. Dezember 2022 in den Stiftungsrat von SIK-ISEA gewählt worden ist und die Funktion des Quästors und Vorsitzenden der Finanzkommission per Januar 2023 übernehmen wird. Guido Fürer begann seine Karriere 1990 beim Schweizerischen Bankverein / O’Connor & Associates, wo er verschiedene Führungsfunktionen in den Bereichen Optionshandel und Capital Markets innehatte. 1997 stiess er zur Swiss Re und leitet seit November 2012 als Group Chief Investment Officer und Mitglied der Geschäftsleitung das Asset Management des Rückversicherers. Fürer ist Swiss Re Landespräsident Schweiz, Vorsitzender des Swiss Re Strategic Council und der Pensionskasse Swiss Re Zürich; seit 2021 ist er zudem Vorsitzender der Kunstkommission des Unternehmens. Guido Fürer verfügt über einen Doktor in Financial Risk Management der Universität Zürich und einen Executive MBA des INSEAD in Fontainebleau.



Erich Hunziker beendet seine Tätigkeit nach dreizehn erfolgreichen Jahren als Quästor des Stiftungsrats und Vorsitzender der Finanzkommission von SIK-ISEA. In seiner Amtszeit beriet und unterstützte der Wirtschaftsexperte die Institutsleitung in strategischen und finanziellen Fragen.



Hunziker blickt auf eine lange Karriere im Finanzmanagement zurück. Nach seiner Promotion in Ingenieurwissenschaften an der ETH Zürich bekleidete er von 1983 bis 2001 verschiedene Führungspositionen bei Corange, Boehringer Mannheim sowie bei der Diethelm-Keller-Gruppe, zuletzt als deren CEO. 1996 verlieh ihm Klaus Schwab, der Gründer des World Economic Forum (WEF), die Auszeichnung «Global Leader of Tomorrow». 2001 wurde Hunziker Finanzchef von Roche und war bis 2011 als Chief Financial Officer, Chief Information Officer und stellvertretender Leiter der Konzernleitung für den Pharmakonzern tätig. Wir danken Erich Hunziker für sein grosses Engagement bei SIK-ISEA und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.