Nouveau responsable du secteur d'activités Expertises et estimations de SIK-ISEA

Dietmar Stock-Nieden prend les rênes du secteur Expertises et estimations de l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA). Il succède à Barbara Nägeli qui prend sa retraite après de nombreuses années d’activité.



Dietmar Stock-Nieden a oeuvré durant 21 ans en qualité d’expert en arts senior auprès d’une compagnie d’assurances zurichoise spécialisée dans le domaine artistique. Auparavant, il a travaillé en tant que spécialiste et expert en arts pour différentes maisons de vente aux enchères à Berne et à Zurich. Après des études d’histoire de l’art, de préhistoire, d’histoire ancienne et d’archéologie classique à la Justus-Liebig-Universität à Giessen ainsi qu’à la Albert-Ludwigs-Universität à Fribourg-en-Brisgau, il a consacré sa thèse de doctorat aux bâtiments de l’entreprise Vitra Design Sàrl sise à Weil am Rhein.



L’offre de prestations dans le domaine Expertises et estimations comprend l’établissement d’attestations d’authenticité relatives à l’art suisse, la réalisation d’expertises d’oeuvres individuelles ou de collections dans leur ensemble, l’évaluation indépendante de la dépréciation de biens suite à un sinistre ou encore le conseil lors de l’achat et de la vente d’oeuvres d’art.



Durant plus de vingt ans, Barbara Nägeli a dirigé avec succès le secteur d’activités Expertises et estimations, jusqu’à sa retraite prise à la mi-avril. Nous sommes ravi·e·s d’avoir trouvé en la personne de Dietmar Stock-Nieden un successeur chevronné et hautement compétent.

