Neuerscheinung: Kunst und Material. Konzepte, Prozesse, Arbeitsteilungen

Die Rede von einem «material turn» in den Geistes- und Kulturwissenschaften macht deutlich, dass die Materialität der Dinge nicht länger als zweitrangige, dem Geistigen untergeordnete Qualität verstanden wird. Während die fundamentale Bedeutung von (Werk-)Stoffen für die Genese, Erhaltung und Wahrnehmung von Kunstwerken in der Konservierungs-/Restaurierungsforschung und der «Technical Art History» von jeher ausser Frage stand, rückten Materialien und Techniken seit den 1990er Jahren zunehmend auch in den Fokus der Kunstgeschichte. Starke Impulse hierfür gab Monika Wagners Beschäftigung mit Materialien in der Kunst des 20. Jahrhunderts und mit Fragen der Materialikonografie.Medienvielfalt, ein erweiterter Werkbegriff und ein gewandeltes Verständnis von Kreativität kennzeichnen die Kunst der Gegenwart und stellen die Begriffe von Autorschaft sowie Authentizität infrage. Materialveränderungen, Aspekte des Temporalen und Prozesshaften, das Problem der Nachhaltigkeit oder Mechanismen der Wertzuschreibung bilden Herausforderungen sowohl für die Konservierung wie für die Rezeption eines Werks. Durch das Auseinandertreten von Entwurf und Herstellung im zeitgenössischen Kunstschaffen etabliert sich zudem eine neue Form arbeitsteiliger Produktion mit vielfältigen Auswirkungen. Damit erwächst einer materialorientierten Wissenschaftspraxis ein höchst anspruchsvolles Betätigungsfeld, das innovative, interdisziplinär abgestützte Herangehensweisen an der Schnittstelle von Technikgeschichte, Konservierungswissenschaft und Kunstgeschichte verlangt. Allerdings bleibt eine echte Zusammenarbeit, die materialbezogenes und ideengeschichtliches Werkverständnis in einen fruchtbaren wechselseitigen Bezug zu setzen vermag, eine Herausforderung.Die Beiträge des vorliegenden Bandes thematisieren solche Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspektiven und beziehen sich auf verschiedene historische Epochen vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die unmittelbare Gegenwart. Es handelt sich dabei um eine Auswahl an Vorträgen zweier Tagungen, die SIK-ISEA im Rahmen seines von Swiss Re massgeblich unterstützten Forschungsschwerpunkts «Material und Authentizität» (2018–2021) gemeinsam mit der Hochschule der Künste Bern (HKB) veranstaltet hat: Im November 2018 richtete das Symposium «Kunst und Material: Repräsentation, Stofflichkeit, Prozesse» den Blick auf die Potenziale und Grenzen einer materialorientierten Kunstgeschichte, während die Folgeveranstaltung vom November 2019, «Arbeitsteilung im Schaffensprozess», auf das Phänomen arbeitsteiliger Produktion im aktuellen Kunstschaffen fokussierte und die gegenwärtigen Praktiken in der historisch weit zurückreichenden Geschichte künstlerischer Aufgabenteilung verortete.(Reihe «outlines», Bd. 12), hrsg. von Roger Fayet und Regula Krähenbühl, Zürich: Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) / Scheidegger & Spiess, 2022, ISBN 978-3-03942-119-0 (Print, Scheidegger & Spiess), 23 x 16 cm, 400 Seiten, 84 farbige und 36 s/w-Abbildungen, 3 Diagramme, 2 Tabellen, broschiert, CHF 49.--Online publiziert bei Universität Heidelberg / Universitätsbibliothek, arthistoricum.net – Fachinformationsdienst Kunst Fotografie Design, Grabengasse 1, 69117 Heidelberg, https://www.uniheidelberg.de/... , e-ISBN: 978-3-98501-100-1 (PDF)Die Online-Version dieser Publikation ist auf https://www.arthistoricum.net dauerhaft frei verfügbar (Open Access). URN: urn:nbn:de:bsz:16-ahn-artbook-1047-7, DOI: https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1047 Vorwort vonund, Beiträge vonundund