Hier leuchten mehr als 4 Sterne

Das als „Leuchtturmprojekt der Region“ bekannte Siebenquell GesundZeitResort in Weißenstadt bestätigte erneut seine Hotelklassifizierung „4-Sterne-Superior“. Das Hotel mit angeschlossener Therme und umfangreicher Infrastruktur und Ausstattung stellte sein hohes Qualitätsniveau bei der Vor-Ort-Prüfung durch die DEHOGA Bayern im Oktober unter Beweis. „Uns geht es vor allem darum, den Gästen ein hohes Maß an Komfort und Leistungen für ihre schönste Zeit im Jahr zu bieten. Sie sollen sich auf die Qualität bei der Unterkunft und der Verpflegung verlassen und freuen können. Die 4-Sterne Superior-Klassifizierung ist dafür eine Garantie, aber auch für uns selbst eine Bestätigung für den Service und die Gastfreundschaft, die wir in unserem Haus bieten“, freut sich Silke Stich, die Direktorin des Thermen- und Wellness-Resorts im Naturpark Fichtelgebirge.



Die Deutsche Hotelklassifizierung wurde 1996 vom Branchenverband DEHOGA unter maßgeblicher Initiative Bayerns entwickelt und deutschlandweit eingeführt, um Gästen eine zuverlässige Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei der Auswahl von Hotels an die Hand zu geben. Inzwischen wurde das System in 14 weiteren europäischen Ländern harmonisiert, um auch grenzüberschreitend Hotels und Gasthöfe einordnen zu können. Die Sterne der Klassifizierung gelten jeweils für 3 Jahre, dann steht eine erneute Zertifizierung an.

