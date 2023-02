It‘s Sharktime - Respect, Love & Save Sharks

45 Minuten = Talk mit spannenden Speakern

Am Mittwoch, den 22.2. um 20 Uhr startet das erste digitale LIVE-Webinar der neuen ReiheSei mit dabei, wenn Sharkproject dich mit in die Welt der Haie einlädt. Du erfährst hautnah von renommierten Haischützern, was ihr größter Erfolg war und welche größten Herausforderungen noch vor ihnen liegen. Du bekommst Einblicke in die aktuellen Sharkproject Kampagnen- und Projektarbeit, wie „Fly without Fins“ und „Great White Mystery" und was den Wandel der Fischerei voran bringen kann. Auch was nach der UN Ocean Conference und CITES-Artenschutzkonferenz passiert, erfährst du hier.Gemeinsam mit dir und unseren Speakern Iris, Tina, Gabi, Herbert und Alex werden wir abtauchen:Expertin für Fischerei,Kampagnenleiterin "Fly-without-Fins",Projektleitung "Great White Mystery" und Stimmen für die Haie in Österreich,Präsident von Sharkproject InternationalWir freuen uns auf Dich und deine Freunde.HerzlichstDeinSharkproject Event-TeamHinweis:Dieses Webinar wird über Microsoft TEAMS geführt. Bitte nutz dafür die App MS TEAMS. Alternativ nutze den Browser Google CHROME oder Microsoft Edge. Einwahl einfach über den LINK, keine Anmeldung erforderlich.Bitte wähle dich pünktlich ein. Aus Respekt aller TeilnehmerInnen starten wir pünktlich.Das Webinar wird aufgezeichnet! Die Abfrage und Einwilligung erfolgt mit Teilnahme beim Webinar. Und für spätere Zwecke auf allen Social Media-Kanälen von Sharkproject International veröffentlicht.