Three Vision - die Generalplaner-Allianz

InterLog Management GmbH, PG3 Consulting und SHA Scheffler Helbich Architekten bauen ihre langjährige Partnerschaft weiter aus. Nach ersten gemeinsamen Projekten und einem erfolgreichen gemeinsamen Messeauftritt auf der LogiMAT 2025 unter dem Namen „InterLog Management & Partner“ präsentiert das Trio nun ihre neue Generalplaner-Allianz: ThreeVision.



Mit „ThreeVision“ vereinen sich drei starke Partner, um komplexe Logistikprojekte aus einer Hand zu realisieren – ganzheitlich, effizient und zukunftssicher. Die Kooperation verbindet interdisziplinäres Know-how in den Bereichen Logistikberatung, Industriearchitektur und IT-Systemintegration. Ziel ist es, Kunden eine durchdachte und wirtschaftli-che Gesamtlösung zu bieten – von der Werksstruktur- und Layoutplanung über den Bau moderner Logistikstandorte bis hin zur IT-seitigen Umsetzung und Integration.



Vereintes Know-how auf drei Säulen



InterLog Management

als Initiator und strategischer Koordinator der Allianz ThreeVisi-on, bündelt dabei die umfangreiche Expertise in der integrierten Logistikplanung. Mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz agiert das Unternehmen länderübergreifend innerhalb der DACH-Region und verfügt über tiefgehendes Ver-ständnis für die vielfältigen Anforderungen regionaler Märkte. Als erfahrener Spezialist für integrierte Logistikplanung übernimmt InterLog Management die zentrale Rolle in der strategischen Ausrichtung und übergeordneten Steuerung der gemeinsamen Gene-ralplaner-Projekte der ThreeVision.



Das Unternehmen steht für eine ganzheitliche und zukunftsorientierte Planung logisti-scher Infrastrukturen – von der Entwicklung komplexer Werks- und Standortlayouts über die Projektsteuerung bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung neuer Logistik-standorte. Dabei kombiniert InterLog Management tiefgreifendes Fachwissen mit einem hohen Maß an Praxisnähe, Methodensicherheit und wirtschaftlicher Weitsicht.



In der Rolle als koordinierender Partner sorgt InterLog Management somit für die enge Verzahnung der Fachdisziplinen Architektur, Logistik und IT. Ziel ist eine nahtlose, effi-ziente und qualitativ herausragende Umsetzung komplexer Logistikprojekte – aus einer Hand, mit klarer Verantwortlichkeit und höchster Transparenz für alle Projektbeteiligten.



SHA Scheffler Helbich Architekten

mit Standorten in Dortmund, Berlin und demnächst auch in der Schweiz, zählen zu den etablierten Architekturbüros für Industrie-, Logistik- und Gewerbebauten. Unter der Leitung von Christoph Helbich steht das Büro für archi-tektonische Lösungen, die gestalterischen Anspruch mit technischer Präzision und funk-tionaler Effizienz vereinen.



SHA verfolgt einen ganzheitlichen Planungsansatz, der nicht nur den reibungslosen Ab-lauf industrieller Prozesse im Blick hat, sondern auch auf Nachhaltigkeit, Wirtschaftlich-keit und architektonische Qualität setzt. Dabei entstehen Gebäude, die sowohl in ihrer Nutzung als auch in ihrer Wirkung nach außen überzeugen – funktional durchdacht, identitätsstiftend und langfristig wertbeständig.

Im Rahmen von ThreeVision verantwortet SHA die architektonische Planung und über-nimmt die Entwicklung der optimalen Gebäudestruktur sowie die Steuerung und Über-wachung aller baulichen Maßnahmen. In enger Abstimmung mit den Partnern entsteht so ein nahtlos integrierter Planungsprozess, bei dem Form, Funktion und Strategie eine Einheit bilden.



PG3 Consulting

mit Sitz in Österreich ist ein führender IT-Systemintegrator im Bereich der Intralogistik und spezialisiert auf die Konzeption, Umsetzung und Integration mo-derner Lagerverwaltungs- und Logistiksysteme. Unter der Geschäftsführung von Peter Gruber hat sich PG3 insbesondere als flexibler SAP-EWM-Spezialist (Extended Wa-rehouse Management) etabliert – mit dem Fokus, komplexe Anforderungen schnell, zielgerichtet und ohne lange Vorlaufzeiten umzusetzen.



PG3 begleitet Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer logistischen Prozesse auf SAP EWM-Basis und bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum: von der Pro-zessanalyse und Systemarchitektur über individuelle Systementwicklung bis hin zur nahtlosen Integration in bestehende ERP- und Lagerumgebungen. Statt auf große Be-raterteams setzt PG3 auf den gezielten Einsatz erfahrener Spezialisten – flexibel buch-bar, klar dokumentiert und sofort wirksam. Besonders hervorzuheben ist die einzigarti-ge Mitarbeiter-Ausfall-Versicherung (MAV): Fällt ein interner Key-User kurzfristig aus, übernimmt PG3 ohne Systemrisiko – dank strukturierter Übergaben und gesichertem Know-how.



Im Rahmen von ThreeVision verantwortet PG3 Consulting die digitale Dimension der Generalplanung – von der Gestaltung der Systemarchitektur bis zur vollständigen In-tegration. In enger Abstimmung mit InterLog Management und SHA Scheffler Helbich

Architekten entsteht so eine durchgängige, zukunftsorientierte Lösung, bei der IT nicht als Herausforderung, sondern als verbindendes Element zwischen Logistikplanung und Architektur wirkt.



Drei Handlungsfelder, drei Perspektiven – eine Vision

Mit ThreeVision bündeln die drei Partner ihre Kompetenzen in den Bereichen Architektur, Logistik und IT und bieten Kunden damit eine integrierte, durchgängig gesteuerte Projektabwicklung aus einer Hand. Die enge Abstimmung zwischen allen Beteiligten ermöglicht nicht nur eine effiziente Projektorganisation, sondern auch kurze Wege, hohe Transparenz und größtmögliche Planungssicherheit.



„ThreeVision ist der nächste logische Schritt unserer Zusammenarbeit. Wir vereinen Fachwissen, das sonst oft fragmentiert bleibt – und das ist unser größter Mehrwert für unsere Kunden. Unser Ziel ist es, die Logistik von morgen gemeinsam zu gestalten – wirtschaftlich, nachhaltig und innovativ“, so Eric Gastel, CEO von InterLog Management.



Maßgeschneiderte Generalplanung für komplexe Logistiksysteme



ThreeVision deckt das gesamte Leistungsspektrum der Generalplanung ab – modular, skalierbar und praxisorientiert. Der Dreiklang aus baulicher Kompetenz, IT-Exzellenz und logistischer Planung bietet Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, komplexe Projekte mit einem eingespielten Team effizient zu realisieren. Ob Neubau, Standorterweiterung oder Digitalisierung bestehender Prozesse – ThreeVision steht für maßgeschneiderte Lösungen mit klarer Verantwortung und festen An-sprechpartnern in jeder Projektphase.



„Unsere Kunden profitieren von einer klar strukturierten, modular aufgebauten Projektumsetzung, die höchste Transparenz, maximale Terminsicherheit und kompromisslose Qualitätsstandards gewährleistet. Mit ThreeVision haben wir ein Format geschaffen, das die drei entscheidenden Dimensionen erfolgreicher Logistikplanung – Architektur, Prozessdesign und IT-Integration – von Anfang an ganzheitlich zusammenführt“, betont Eric Gastel, CEO von InterLog Management und Initiant von ThreeVision.



„Auch ich sehe große Vorteile in der integralen Teamarbeit für unsere Bauherren: Sie spart Zeit, ermöglicht frühzeitige Rückschlüsse auf alle anderen Fachdisziplinen und sorgt für eine agile Zusammenarbeit mit kurzen Entscheidungswegen“, ergänzt Christoph Helbich, Geschäftsführender Gesellschafter von SHA Scheffler Helbich Architekten.



„Durch die Zusammenarbeit mit ThreeVision können wir unser praxisbewährtes EWM-Know-how genau dort einbringen, wo es im Projektverlauf den größten Mehrwert schafft – schnell, zielgerichtet und ohne unnötigen organisatorischen Aufwand. Für unsere Kunden bedeutet das: höchste Effizienz, nahtlose Systemintegration und ein eingespieltes Team, das digitale und physische Logistikprozesse reibungslos miteinander verknüpft“, erklärt Peter Gruber, Geschäftsführer der PG3 Consulting.



Mit ThreeVision stellt sich das Trio den wachsenden Anforderungen der Branche: agil, interdisziplinär und zukunftsorientiert. Unternehmen, die ihre Logistikprojekte ganzheitlich, digital und nachhaltig planen möchten, finden in dieser Partnerschaft einen starken, verlässlichen Generalplaner.









