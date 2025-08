Städtebau mit Weitblick: Anerkennung für das Hafenquartier Südliche Speicherstraße

Diese Würdigung durch die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) unterstreicht die besondere städtebauliche Qualität und Innovationskraft des Quartiers und wir freuen uns als SHA Scheffler Helbich Architekten mit unserem Projekt Lensing Media Port Teil dieser zukunftsweisenden Entwicklung zu sein.



Ein Quartier zwischen industriellem Erbe und digitaler Zukunft

Die Transformation des historischen Hafenareals steht sinnbildlich für einen neuen Typus urbaner Entwicklung: Einer, der das gebaute Erbe nicht überformt, sondern produktiv in die Zukunft überführt. Zwischen alten Gleisen, denkmalgeschützten Speichern und der neuen Hafenpromenade entsteht ein Quartier, das Kreativwirtschaft, Digitalisierung und soziale Integration in besonderer Weise miteinander verbindet.



In der Laudatio zur Preisverleihung heißt es treffend:

„Das Hafenquartier in Dortmund zeigt eindrucksvoll und modellhaft, wie aus einem Industrieareal ein zukunftsfähiges Stadtquartier wird, das Innovation, Identität und Integration vereint – mit einer Strahlkraft, die weit über Dortmund hinausreicht.“ (Anja Reichert-Schick)



Lensing Media Port – ein architektonisches Signal

Unser Beitrag, der Lensing Media Port, setzt in diesem Kontext einen markanten architektonischen Akzent. Er steht stellvertretend für die neue Nutzungsschicht, die sich sensibel und gleichzeitig kraftvoll in die vorhandene Struktur einfügt. Als Ort des Arbeitens, Vernetzens und Kommunizierens bringt er die Zukunft der Medienwelt an den Hafen und macht zugleich die industrielle Vergangenheit in Materialwahl und räumlicher Struktur weiterhin erfahrbar.



Die Anerkennung gilt nicht nur der architektonischen und städtebaulichen Gestaltung, sondern auch dem intensiven Kooperationsprozess, der das Projekt getragen hat: zwischen Stadtverwaltung, Investoren, Planenden, Zivilgesellschaft und Fördermittelgebern. Besonders erfreulich ist der große Anteil öffentlicher Räume: Über 50 Prozent des Quartiers bleiben der Stadtgesellschaft vorbehalten – in Form von Promenaden, Spielplätzen, Aufenthaltsflächen und kulturellen Angeboten.



Die Auszeichnung verankert das Projekt in der bundesweiten Wahrnehmung: Ab September wird das Hafenquartier Teil einer bundesweiten Wanderausstellung „Stadt Bauen“ sowie einer Publikation vorgestellt, die städtebauliche Vorbilder in Deutschland präsentieren.



Wir freuen uns, einen Beitrag zur prämierten Quartiersentwicklung geleistet zu haben. Unsere Architektur steht für die gelungene Synthese aus industrieller Substanz und digitaler Zukunft. Wir danken allen Beteiligten – insbesondere der Stadt Dortmund, der Stiftung Soziale Stadt, privaten Bauherr:innen und der Bürgerschaft für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das ist Motivation und Verpflichtung zugleich: Wir freuen uns darauf, weiterhin städtebauliche Projekte mit zu gestalten, die Architektur, Identität und gesellschaftliche Teilhabe vereinen.



SHA Scheffler Helbich Architekten

Anerkennung Deutscher Städtebaupreis 2025

Projekt: Lensing Media Port, Hafenquartier Südliche Speicherstraße, Dortmund

