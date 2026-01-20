SHA ab 2026 in der Schweiz
Start in Luzern zum Jahreswechsel
Mit der Gründung eines schweizerischen Unternehmens haben wir einen lokalen Ansprechpartner, der die schweizerischen Besonderheiten, Rahmenbedingungen und Prozesse kennt und versteht. Unser Spezialwissen und umfassendes Branchen-Know-how – insbesondere in den Bereichen Sportstätten, Logistik, Handel und Produktion – machen wir damit künftig auch schweizerischen Kundinnen und Kunden zugänglich.
Wir freuen uns auf neue Projekte und den Austausch in der Schweiz.
Website: sha-luzern.ch