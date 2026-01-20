Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048572

SHA Scheffler Helbich Architekten GmbH Phoenixplatz 3 44263 Dortmund, Deutschland http://sha.de
Ansprechpartner:in Frau Elena Stadel 023144202035
Logo der Firma SHA Scheffler Helbich Architekten GmbH

SHA ab 2026 in der Schweiz

Start in Luzern zum Jahreswechsel

(lifePR) (Dortmund, )
Wir erweitern unser Tätigkeitsfeld und sind ab dem Jahreswechsel auf dem schweizerischen Markt aktiv.

Mit der Gründung eines schweizerischen Unternehmens haben wir einen lokalen Ansprechpartner, der die schweizerischen Besonderheiten, Rahmenbedingungen und Prozesse kennt und versteht. Unser Spezialwissen und umfassendes Branchen-Know-how – insbesondere in den Bereichen Sportstätten, Logistik, Handel und Produktion – machen wir damit künftig auch schweizerischen Kundinnen und Kunden zugänglich.

Wir freuen uns auf neue Projekte und den Austausch in der Schweiz.

Website: sha-luzern.ch
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.