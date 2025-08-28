Feierliche Eröffnung in Recklinghausen
Neubau der Thyssengas Betriebsstelle feierlich eröffnet
Schlüsselübergabe durch Christoph Helbich
Anfang der Woche wurde die neue Betriebsstelle der Thyssengas GmbH in Recklinghausen feierlich eröffnet. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, die beteiligten Projektpartner sowie die Bauherrenschaft waren vor Ort, um die Fertigstellung des Neubaus zu würdigen. Die symbolische Schlüsselübergabe durch unseren geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Helbich an die Bauherrenschaft markierte den offiziellen Abschluss der Planungs- und Bauarbeiten.
Energieversorgung gesichert
Im neuen Standort der Thyssengas GmbH betreuen rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die bestehende Gasversorgung sowie geplante Wasserstoffleitungen in der Region. Der Neubau umfasst ein zweigeschossiges Verwaltungsgebäude mit Garagen im Erdgeschoss sowie ein ebenfalls zweigeschossiges Lagergebäude mit Werkstätten und großzügigen Lagerflächen. Ergänzt durch Grünflächen und nachhaltige Energiekonzepte wie Photovoltaikanlagen, Eisspeicher und Fassadenbegrünung, unterstützt der DGNB Gold zertifizierte Neubau die Energieversorgung in der Region.