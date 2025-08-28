Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033807

SHA Scheffler Helbich Architekten GmbH Phoenixplatz 3 44263 Dortmund, Deutschland http://sha.de
Ansprechpartner:in Frau Elena Stadel 023144202035
Logo der Firma SHA Scheffler Helbich Architekten GmbH

Feierliche Eröffnung in Recklinghausen

Neubau der Thyssengas Betriebsstelle feierlich eröffnet

(lifePR) (Dortmund, )
 

Schlüsselübergabe durch Christoph Helbich

Anfang der Woche wurde die neue Betriebsstelle der Thyssengas GmbH in Recklinghausen feierlich eröffnet. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, die beteiligten Projektpartner sowie die Bauherrenschaft waren vor Ort, um die Fertigstellung des Neubaus zu würdigen. Die symbolische Schlüsselübergabe durch unseren geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Helbich an die Bauherrenschaft markierte den offiziellen Abschluss der Planungs- und Bauarbeiten.

Energieversorgung gesichert

Im neuen Standort der Thyssengas GmbH betreuen rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die bestehende Gasversorgung sowie geplante Wasserstoffleitungen in der Region. Der Neubau umfasst ein zweigeschossiges Verwaltungsgebäude mit Garagen im Erdgeschoss sowie ein ebenfalls zweigeschossiges Lagergebäude mit Werkstätten und großzügigen Lagerflächen. Ergänzt durch Grünflächen und nachhaltige Energiekonzepte wie Photovoltaikanlagen, Eisspeicher und Fassadenbegrünung, unterstützt der DGNB Gold zertifizierte Neubau die Energieversorgung in der Region.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.