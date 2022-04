Veranstaltung: QUO VADIS TOURISMUSMETROPOLE BERLIN?

Wie dramatisch ist der Fachkräftemangel jetzt schon in Berlin und wie wird es sich entwickeln?

Was können Politik, Arbeitsagenturen, IHK und Unternehmen tun, um der Entwicklung zu begegnen?

Braucht es einen Runden Tisch Fachkräftesicherung Tourismus in Berlin?

18.30: Get-together mit Willkommensdrink

19.00 Uhr: Podiumsdiskussion

ca. 20.00 Uhr: Dinner-Buffet

Skål International Berlin e.V., der Hauptstadt-Club für aktive Entscheider und Führungspersonen in der Tourismus-Branche, lädt am 2. Mai 2022 zur Podiumsdiskussion „Quo vadis Tourismusmetropole Berlin?“ ein.Die prominent besetzte Veranstaltung wird in Präsenz durchgeführt – an ihr nehmen teil: Herr Michael Biel, Staatssekretär für Wirtschaft des Senats Berlin, Herr Oliver Winter, CEO a&o Hostels GmbH, Herr Julian Algner, Public Affairs Manager Wirtschaft & Politik IHK Berlin und Frau Sendy Mangelsmann, Studierende der Tourismusbetriebswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Moderiert wird die Runde von Bettina Reinfeld, Präsidentin des SKAL Berlin.Die Veranstaltung findet am 2. Mai ab 18.30 Uhr in den Räumen der SFT Schule für Wirtschaft und Tourismus Berlin in der Lehrter Straße 12, 10557 Berlin im 5. OG der a&o Hostels statt:Der Unkostenbeitrag für Gäste beträgt EUR 35 für Essen und Getränke – Anmeldungen sind ab sofort über die Website des SKAL Berlin unter dem Link https://skal-berlin.de/aktuelle-veranstaltungen/ möglich.