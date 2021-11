Neues Angebot für Bildungs- und Jobsuchende: „Job und Bildung – Der Beratungsladen“

SFT Schule für Tourismus Berlin GmbH

Die LuB Akademie GmbH mit Sitz in der Joachimsthaler Straße in Berlin ist ein zertifizierte Bildungsträger für die Bereiche u.a. Sicherheit, Pflege/Betreuung, Rettungswesen, Erzieher, Gebäudereinigung, Lager/Logistik, und Coaching (mit/ohne psychologische Begleitung).



Die SFT Schule für Wirtschaft und Tourismus GmbH mit ihrem neuen Bildungsbereich E-Commerce und ab 2022 neuem Standort in der Nähe des Hauptbahnhofs zählt zu den bundesweit wichtigsten privaten Bildungsträgern für zertifizierte Kurse im Luft- und Reiseverkehr.



Die ZAL Berlin-Brandenburg GmbH mit Standorten in Berlin-Adlershof, Königs Wusterhausen und Wildau widmet sich der Aus- und Weiterbildung und anschließender Jobvermittlung in den Bereichen Elektro-, Sanitär- und Haustechnik, Elektronik, Anlagen- und Industriemechanik, Zerspanungstechnik, CNC, Schweißen, Bürowirtschaft/Rechnungswesen sowie Logistik.



Die WeWatch Security Service mit Sitz in Berlin-Dahlem ist bundesweit zu den Schwerpunkten Objektschutz, Eventschutz, Pförtner- und Empfangsdienste sowie Brandsicherheitsdienste tätig. Weitere Wach- und Sicherheitsservices komplettieren das Angebot.



Die 2010 gegründete ZAWAS Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG Personaldienste mit Sitz in Prenzlauer Berg ist ein Unternehmen der Personaldienstleistungsbranche. Die Arbeitsschwerpunkte liegen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung im gewerblich-technischen, sozialen und kaufmännischen Bereich, sowie in der Personalbeschaffung und Entwicklung.