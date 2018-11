Einladung zum Tag der offenen Tür

22.11.18

Die SFT Schule für Tourismus Berlin und die BFT Berufsschule für Tourismus laden gemeinsam am Samstag, den 01. Dezember, zum Tag der offenen Tür an den Wittenbergplatz ein. Bei Glühwein und Plätzchen erwarten Mitarbeiter, Dozenten, Kursteilnehmer und Auszubildende alle Interessierten zu Gesprächen und Beratung rund um Ausbildung, Umschulung und Weiterbildung im Tourismus.



Sei es der persönliche Wunsch nach Veränderung oder verursacht durch Jobverlust und Arbeitslosigkeit – ein Einstieg in die Tourismusbranche ist ein guter Weg, um beruflich neu anzufangen. Die SFT Schule für Tourismus Berlin bildet auf dem zweiten Bildungsweg Fachkräfte in der Tourismusbranche aus. Beim Tag der offenen Tür stellt sie ihr Angebot sowie Zukunftsperspektiven im Tourismus vor. Die meisten Kurse sind förderfähig mittels Bildungsgutschein oder anderer Förderträger. Im persönlichen Beratungsgespräch werden die besten Möglichkeiten je nach individueller Voraussetzung ausgelotet.



Besonders begehrt ist die Weiterbildung zur Tourismus- und Hotelfachkraft. Sie ermöglicht einen schnellen Einstieg in touristische Berufe, da sie nur sechs Monate dauert. Durch den modularen Aufbau ist ein flexibler Einstieg möglich. Die Weiterbildung eignet sich besonders für Menschen, die schon Erfahrung in kaufmännischen Bereichen gesammelt oder bereits eine abgeschlossene Ausbildung haben.



Quereinsteiger sind mit einer Umschulung gut beraten. Das touristische Fachwissen wird in zwei Jahren vermittelt, Praktika runden die Schulung ab. Am Ende halten Teilnehmer ein IHK-Zeugnis in der Hand.



Neu im Programm sind Erstqualifizierungskurse für Zugewanderte. Ausländische Arbeitsuchende erhalten in Berufsvorbereitungskursen die Zugangsvoraussetzungen, um an einer Umschulung oder Weiterbildung teilzunehmen oder direkt eine Arbeitsstelle anzutreten.



An der BFT Berufsschule für Tourismus werden junge Menschen in Tourismusberufen ausgebildet. Beim Tag der offenen Tür werden die schulischen und dualen Ausbildungen vorgestellt und Azubis erzählen aus ihrem Ausbildungsalltag.

