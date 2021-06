Einladung zum Branchentreff der SFT Schule für Tourismus Berlin GmbH:

Der Restart im Tourismus zeigt deutlich: Die Corona-Pandemie hat den ohnehin großen Fachkräftemangel in der Branche massiv verschärft. Mit innovativen Aus- und Weiterbildungen für Nachwuchskräfte im Luftfahrt- und Reiseverkehr steuert die SFT Schule für Tourismus Berlin GmbH dagegen. Neue Berufsbilder wie der Kaufmann im eCommerce (m/w/d) eröffnen wichtige Perspektiven und verbinden zukunftsorientierte Fähigkeiten mit der Leidenschaft für die internationale Reiseindustrie.am:von 17 bis 22 Uhr (mit Registratur ab 16 Uhr)Ort:Die beeindruckende Gartenanlage der Villa der bekannten Unternehmerin Jasmin Taylor bietet die perfekte Kulisse für angeregte Gespräche, begleitet von kulinarischen Köstlichkeiten und ausgewählten Getränken. Fernweh weckt die Verlosung einer Reise.Wir bitten um Ihreper E-Mail an event@schule-tourismus.de . Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, die Vergabe erfolgt nach dem Eingang der Anmeldung. Weitere Informationen unter https://www.sft.berlin/branchentreff Auftakt der Veranstaltung bildet die feierliche Zeugnisübergabe an die diesjährige Abschlussklasse junger Tourismuskaufleute . Im Anschluss laden Renate Erbert und Bettina Reinfeld, Geschäfts-führerinnen der SFT Schule für Tourismus Berlin GmbH, die Fachpresse und renommierte Branchenexperten zum Talk über den Fachkräftemangel im Tourismus und Luftverkehr ein und wie dem entgegengewirkt werden kann.