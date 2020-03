Die SFT informiert: Qualifizierung statt Kurzarbeit

SFT Schule für Tourismus Berlin GmbH

Die SFT Schule für Tourismus Berlin GmbH zählt in Deutschland zu den wichtigen Bildungsträgern im Luft- und Reiseverkehr. In über 27 Jahren hat sie mehr als 4.000 Neu-, Wieder- und Quereinsteiger/innen ausgebildet, umgeschult oder qualifiziert. In der Branche ist sie darüber hinaus für ihre weiterführenden Qualifikationen (bspw. Ausbildung zum Fachwirt, IATA-Zertifikate, aktuelle Reservierungssysteme) bekannt.