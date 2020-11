Serial 1, Powered by Harley-Davidson, enthüllt Details zu ihrer ersten E-Bike Linie

MOSH/CTY: 529Wh Batterie | 56-168 Kilometer Reichweite | MSRP €3.499

RUSH/CTY STEP-THRU: 529 Wh Batterie | 48-144 Kilometer Reichweite | MSRP €4.699

RUSH/CTY: 706Wh Batterie | 56-185 Kilometer Reichweite | MSRP €4.599

Leichter und stabiler hydrogeformter Aluminiumrahmen

Schlanke, integrierte Batterien

Mittig angeordneter Motor von Brose

Leise und wartungsfreie Gates Carbon Drive Riemen

Enviolo AUTOMATiQ intelligentes Automatikgetriebe (ausgewählte Modelle)

Integrierte LED-Beleuchtung

Intelligente Größenbestimmung

Dedizierte Integration mobiler Anwendungen, digitale Anzeige und Datacenter.

Vier Fahrmodi von sanfter bis starker Unterstützung.

Die Serial 1 Cycle Company, spezialisiert auf die Herstellung von E-Bikes und mit dem legendären amerikanischen Motorradhersteller Harley-Davidson Inc. ins Leben gerufen, enthüllte heute die mit Spannung erwarteten Details ihrer ersten Modellpalette.Das Debüt von Serial 1umfasst vier pedalunterstützte E-Bikes der Kategorie City (/CTY), die sich an Stadtpendler und Gelegenheits-Freizeitradler richten. Die Produktpalette, die 250 W Leistung und elektrische Unterstützung bis zu 25 km/h bietet (MOSH/CTY, RUSH/CTY und RUSH/CTY STEP-THRU), umfasstVorbestellungen für die ersten E-Bikes aus dem Hause Serial 1 können ab heute aufgegeben werden. Die Auslieferung in den Vereinigten Staaten und in Deutschland ist für das Frühjahr 2021 geplant. Allen Vorbestellungskunden innerhalb Deutschlands wird ein kostenloser Versand angeboten."Angefangen beim agilen MOSH/CTY, dem ultimativen urbanen Playbike, bis hin zu unseren voll ausgestatteten RUSH/CTY-Modellen, die drei Stufen von Premium-Features aufweisen, ermöglicht es Serial 1, modernen Pendlern und Freizeitradlern die Produktentwicklung von Harley-Davidson auf Weltklasseniveau zu erfahren", sagt Aaron Frank, Brand Director der Serial 1 Cycle Company.Angeleitet von einem durchdachten, auf den Menschen ausgerichteten Design und unter Verwendung der fortschrittlichsten Fahrradtechnologie der Welt gefertigt, bietet die Produktpalette eine Reihe von herausragenden Merkmalen:E-Fahrräder von Serial 1 können ab sofort auf Serial1.com und bei ausgewählten Harley-Davidson-Händlern vorbestellt werden.Die E-Bikes von Serial 1 werden in Milwaukee entworfen und haben ihren Namen von "Serial Number One", dem Spitznamen des ältesten bekannten Harley-Davidson-Motorrads.Weitere Informationen, Fotos und technische Daten finden Sie in der Pressemappe der Serie 1 www.serial1.com/press-kit oder kontaktieren Sie Andrea Fossati andrea@crank-communica7on.com PULL QUOTE: Serial 1 E-Bikes verbinden die Freiheit und das Abenteuer eines Fahrrads mit dem kraftsparenden Genuss elektrischer Energie.