Sie heisst Elly

Wirrwarr aus Wolle und Bindfaden macht Furore im Seniorenquartier

Noch keine 24 Stunden jung und schon ist sie überall, bei jedem Heimbewohner, beliebt.

Sie heißt Elly. Sie ist eine junge Dame, die auf zu hohen Füßen jeden, aber auch jeden anmacht. Tja, anders kann man das nicht bezeichen.

Elly gibt dabei Töne von sich, die weder einer Ente, einer Pute, einem Strauß noch einem Huhn gleichen.

Was mag es dann sein?

Elly hängt an fünf Fäden, die die Welt erzittern lassen ... wenn es denn nötig ist. Meistens ist sie gut gelaunt und bringt jedem Heimwohner Freude. Sogar denen, die ganztägig in einem Bett liegen müssen, weil die Beine nicht mehr mitmachen, die Koordination nicht stimmt oder weil der Mensch dement ist.

Zusammengebastelt hat es die Hauswirtschaftsleiterin Anett Hansch für die Bewohner des Heimes.

Jetzt macht Elly die Runde, um allen ein herzliches "Guten Tag" zu sagen.

Und dann?

Dann sehen wir mal weiter.